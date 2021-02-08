https://ria.ru/20210208/moshenniki-1596555387.html

Водителей предупредили об опасных "помощниках" на дорогах

Водителей предупредили об опасных "помощниках" на дорогах

Заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Александр Евсин рассказал в Facebook о схеме мошенничества, согласно которой аферисты "замечают"... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T17:31

2021-02-08T17:31

2021-02-08T17:48

россия

центр организации дорожного движения (цодд)

мошенничество

автомобильные дороги

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автомобилисты

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Александр Евсин рассказал в Facebook о схеме мошенничества, согласно которой аферисты "замечают" неисправность в автомобиле жертвы и предлагают свою помощь в обмен на деньги.Как отметил Евсин, действия одного из мошенников на днях пресекли сотрудники ЦОДД. Дорожный патруль заметил, как автомобилист вынудил остановиться женщину, находящуюся за рулем "Фольксвагена"."Выбежал водитель-аферист и сообщил, что из-под капотного пространства идет дым <…>. Женщина открыла капот. Аферист произвел манипуляции и пошел дым. Он пояснил, что транспортное средство может загореться и надо всего-то поменять датчик, расположенный на выходном коллекторе. У него имеется данный датчик с собой, и за семь тысяч рублей он произведет замену", — рассказал Евсин.По его словам, мужчина скрылся, заметив приближение патруля. Он также добавил, что сотрудники ЦОДД проверили на месте исправность автомобиля, а также объяснили женщине, что она могла стать жертвой мошенника."Машина была полностью исправна, пожелали хорошей дороги", — заключил он.Евсин добавил, что информацию о мужчине передали в полицию, его автомобиль будут разыскивать.

https://ria.ru/20210107/moshenniki-1592203437.html

https://ria.ru/20200913/nomera-1577153249.html

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россия, центр организации дорожного движения (цодд), мошенничество, автомобильные дороги, автомобили, автомобилисты, авто, москва, соцсети, общество