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Водителей предупредили об опасных "помощниках" на дорогах
Водителей предупредили об опасных "помощниках" на дорогах
Заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Александр Евсин рассказал в Facebook о схеме мошенничества, согласно которой аферисты "замечают"... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T17:31
2021-02-08T17:48
россия
центр организации дорожного движения (цодд)
мошенничество
автомобильные дороги
автомобили
автомобилисты
авто
москва
соцсети
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Александр Евсин рассказал в Facebook о схеме мошенничества, согласно которой аферисты "замечают" неисправность в автомобиле жертвы и предлагают свою помощь в обмен на деньги.Как отметил Евсин, действия одного из мошенников на днях пресекли сотрудники ЦОДД. Дорожный патруль заметил, как автомобилист вынудил остановиться женщину, находящуюся за рулем "Фольксвагена"."Выбежал водитель-аферист и сообщил, что из-под капотного пространства идет дым &lt;…&gt;. Женщина открыла капот. Аферист произвел манипуляции и пошел дым. Он пояснил, что транспортное средство может загореться и надо всего-то поменять датчик, расположенный на выходном коллекторе. У него имеется данный датчик с собой, и за семь тысяч рублей он произведет замену", — рассказал Евсин.По его словам, мужчина скрылся, заметив приближение патруля. Он также добавил, что сотрудники ЦОДД проверили на месте исправность автомобиля, а также объяснили женщине, что она могла стать жертвой мошенника."Машина была полностью исправна, пожелали хорошей дороги", — заключил он.Евсин добавил, что информацию о мужчине передали в полицию, его автомобиль будут разыскивать.
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россия, центр организации дорожного движения (цодд), мошенничество, автомобильные дороги, автомобили, автомобилисты, авто, москва, соцсети, общество

Водителей предупредили об опасных "помощниках" на дорогах

17:31 08.02.2021 (обновлено: 17:48 08.02.2021)
 
© Fotolia / lightpoetМужчина за рулем
Мужчина за рулем - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Fotolia / lightpoet
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Александр Евсин рассказал в Facebook о схеме мошенничества, согласно которой аферисты "замечают" неисправность в автомобиле жертвы и предлагают свою помощь в обмен на деньги.
Как отметил Евсин, действия одного из мошенников на днях пресекли сотрудники ЦОДД. Дорожный патруль заметил, как автомобилист вынудил остановиться женщину, находящуюся за рулем "Фольксвагена".
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"Выбежал водитель-аферист и сообщил, что из-под капотного пространства идет дым <…>. Женщина открыла капот. Аферист произвел манипуляции и пошел дым. Он пояснил, что транспортное средство может загореться и надо всего-то поменять датчик, расположенный на выходном коллекторе. У него имеется данный датчик с собой, и за семь тысяч рублей он произведет замену", — рассказал Евсин.
По его словам, мужчина скрылся, заметив приближение патруля. Он также добавил, что сотрудники ЦОДД проверили на месте исправность автомобиля, а также объяснили женщине, что она могла стать жертвой мошенника.
"Машина была полностью исправна, пожелали хорошей дороги", — заключил он.
Евсин добавил, что информацию о мужчине передали в полицию, его автомобиль будут разыскивать.
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РоссияЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)МошенничествоАвтомобильные дорогиАвтомобилиавтомобилистыАвтоМоскваСоцсетиОбщество
 
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