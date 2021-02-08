https://ria.ru/20210208/moshennichestvo--1596456884.html

Главу администрации Обского бассейна водных путей заподозрили в хищениях

Главу администрации Обского бассейна водных путей заподозрили в хищениях

Транспортные полицейские возбудили уголовное дело по статье о крупном мошенничестве в отношении руководителя администрации Обского бассейна внутренних водных... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T10:00

2021-02-08T10:00

2021-02-08T14:23

обь

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 8 фев – РИА Новости. Транспортные полицейские возбудили уголовное дело по статье о крупном мошенничестве в отношении руководителя администрации Обского бассейна внутренних водных путей, сообщает в понедельник сибирское управление на транспорте МВД России.По данным ведомства, в течение 2017-2019 годов подозреваемый заключал фиктивные трудовые договоры с Сибирским государственным университетом водного транспорта (СГУВТ) и трудоустраивался на должность доцента одной из кафедр, в то время как фактически его обязанности выполняли другие работники вуза, в результате чего ему незаконно было выплачено из бюджета около полумиллиона рублей."В настоящее время проводятся следственные действия и дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор доказательной базы и выявление иных эпизодов противоправной деятельности", - говорится в сообщении.Суд в Новосибирске оштрафовал главу администрации Обского бассейна внутренних водных путей за незаконный ремонт теплохода, который он предоставлял чиновникам под банкеты, размер штрафа составил 35 тысяч рублей, сообщает Западно-Сибирское СУ на транспорте СК РФ."Собранные доказательства суд признал достаточными для назначения руководителю администрации Обского бассейна внутренних водных путей... судебного штрафа за злоупотребление должностными полномочиями. Штраф составил 35 тысяч рублей", - говорится в сообщении.По данным следствия, фигурант дела организовал дорогостоящий ремонт теплохода, находящегося в оперативном управлении учреждения. При этом ремонт был связан с внесением конструктивных изменений, добавляющих теплоходу комфортабельности, но не нужных для выполнения служебных задач, отмечается в документе.По данным СК, подсудимый делал это из личной заинтересованности, в частности для "создания для себя благоприятных условий при решении вопросов личного и служебного характера". "В ходе следствия подсудимый в полном объеме возместил причиненный ущерб", - сообщили в следственном управлении.ФБУ "Администрация Обского бассейна внутренних водных путей" обслуживает 7245 километра водных путей бассейна реки Обь. Осуществляет содержание внутренних водных путей; пропуск судов гидротехнические сооружения; диспетчерское регулирование движения судов; государственный портовый контроль; госрегистрацию судов в Государственном судовом реестре и так далее. Возглавляет учреждение Сергей Павлушкин.

https://ria.ru/20210204/arest-1596056740.html

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обь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обь, происшествия