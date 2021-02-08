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Главу администрации Обского бассейна водных путей заподозрили в хищениях
Главу администрации Обского бассейна водных путей заподозрили в хищениях
Транспортные полицейские возбудили уголовное дело по статье о крупном мошенничестве в отношении руководителя администрации Обского бассейна внутренних водных... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T10:00
2021-02-08T10:00
2021-02-08T14:23
обь
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 8 фев – РИА Новости. Транспортные полицейские возбудили уголовное дело по статье о крупном мошенничестве в отношении руководителя администрации Обского бассейна внутренних водных путей, сообщает в понедельник сибирское управление на транспорте МВД России.По данным ведомства, в течение 2017-2019 годов подозреваемый заключал фиктивные трудовые договоры с Сибирским государственным университетом водного транспорта (СГУВТ) и трудоустраивался на должность доцента одной из кафедр, в то время как фактически его обязанности выполняли другие работники вуза, в результате чего ему незаконно было выплачено из бюджета около полумиллиона рублей."В настоящее время проводятся следственные действия и дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор доказательной базы и выявление иных эпизодов противоправной деятельности", - говорится в сообщении.Суд в Новосибирске оштрафовал главу администрации Обского бассейна внутренних водных путей за незаконный ремонт теплохода, который он предоставлял чиновникам под банкеты, размер штрафа составил 35 тысяч рублей, сообщает Западно-Сибирское СУ на транспорте СК РФ."Собранные доказательства суд признал достаточными для назначения руководителю администрации Обского бассейна внутренних водных путей... судебного штрафа за злоупотребление должностными полномочиями. Штраф составил 35 тысяч рублей", - говорится в сообщении.По данным следствия, фигурант дела организовал дорогостоящий ремонт теплохода, находящегося в оперативном управлении учреждения. При этом ремонт был связан с внесением конструктивных изменений, добавляющих теплоходу комфортабельности, но не нужных для выполнения служебных задач, отмечается в документе.По данным СК, подсудимый делал это из личной заинтересованности, в частности для "создания для себя благоприятных условий при решении вопросов личного и служебного характера". "В ходе следствия подсудимый в полном объеме возместил причиненный ущерб", - сообщили в следственном управлении.ФБУ "Администрация Обского бассейна внутренних водных путей" обслуживает 7245 километра водных путей бассейна реки Обь. Осуществляет содержание внутренних водных путей; пропуск судов гидротехнические сооружения; диспетчерское регулирование движения судов; государственный портовый контроль; госрегистрацию судов в Государственном судовом реестре и так далее. Возглавляет учреждение Сергей Павлушкин.
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обь, происшествия
НОВОСИБИРСК, 8 фев – РИА Новости. Транспортные полицейские возбудили уголовное дело по статье о крупном мошенничестве в отношении руководителя администрации Обского бассейна внутренних водных путей, сообщает в понедельник сибирское управление на транспорте МВД России.
"Управлением на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Федерального бюджетного учреждения "Администрация Обского бассейна внутренних водных путей", подозреваемого в мошенничестве, совершенном в крупном размере", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в течение 2017-2019 годов подозреваемый заключал фиктивные трудовые договоры с Сибирским государственным университетом водного транспорта (СГУВТ) и трудоустраивался на должность доцента одной из кафедр, в то время как фактически его обязанности выполняли другие работники вуза, в результате чего ему незаконно было выплачено из бюджета около полумиллиона рублей.
"В настоящее время проводятся следственные действия и дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор доказательной базы и выявление иных эпизодов противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
Суд в Новосибирске оштрафовал главу администрации Обского бассейна внутренних водных путей за незаконный ремонт теплохода, который он предоставлял чиновникам под банкеты, размер штрафа составил 35 тысяч рублей, сообщает Западно-Сибирское СУ на транспорте СК РФ.
"Собранные доказательства суд признал достаточными для назначения руководителю администрации Обского бассейна внутренних водных путей... судебного штрафа за злоупотребление должностными полномочиями. Штраф составил 35 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По данным следствия, фигурант дела организовал дорогостоящий ремонт теплохода, находящегося в оперативном управлении учреждения. При этом ремонт был связан с внесением конструктивных изменений, добавляющих теплоходу комфортабельности, но не нужных для выполнения служебных задач, отмечается в документе.
"С 19 октября 2015 года по 31 декабря 2019 года руководитель учреждения неоднократно на безвозмездной основе предоставлял теплоход во временное пользование лицам, занимающим руководящие должности в органах власти Новосибирской области и ведущих коммерческих организаций региона для проведения комфортабельных банкетов, отдыха и досуга", - рассказали в управлении. Общий ущерб организации оценили более чем в 1,4 миллиона рублей.
По данным СК, подсудимый делал это из личной заинтересованности, в частности для "создания для себя благоприятных условий при решении вопросов личного и служебного характера". "В ходе следствия подсудимый в полном объеме возместил причиненный ущерб", - сообщили в следственном управлении.
ФБУ "Администрация Обского бассейна внутренних водных путей" обслуживает 7245 километра водных путей бассейна реки Обь
. Осуществляет содержание внутренних водных путей; пропуск судов гидротехнические сооружения; диспетчерское регулирование движения судов; государственный портовый контроль; госрегистрацию судов в Государственном судовом реестре и так далее. Возглавляет учреждение Сергей Павлушкин.