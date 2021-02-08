https://ria.ru/20210208/mordovets-1596592660.html

Бывший замглавы Спецстроя получил 13,5 года колонии по делу о взятке

Бывший замглавы Спецстроя получил 13,5 года колонии по делу о взятке

Бабушкинский суд Москвы вынес приговор бывшему замдиректора Спецстроя Александру Мордовцу по делу взятке и злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T21:47

2021-02-08T21:47

2021-02-08T22:56

александр мордовец

москва

происшествия

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы вынес приговор бывшему замдиректора Спецстроя Александру Мордовцу по делу взятке и злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Второго фигуранта дела, ранее судимого Олега Щурова, приговорили к 13 годам строгого режима.По версии следствия, генеральный директор ООО "Строймонолит-14" Щуров передал Мордовцу свыше 32 миллионов рублей за помощь в заключении контрактов на строительство объектов космодрома Восточный, а также общее покровительство.Получив авансы в виде денег и товаров, строительная организация их не отработала, позднее ее признали банкротом. Ущерб государству превысил 120 миллионов рублей.

https://ria.ru/20180622/1523192602.html

москва

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2021

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александр мордовец, москва, происшествия