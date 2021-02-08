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Бывший замглавы Спецстроя получил 13,5 года колонии по делу о взятке
Бывший замглавы Спецстроя получил 13,5 года колонии по делу о взятке
Бабушкинский суд Москвы вынес приговор бывшему замдиректора Спецстроя Александру Мордовцу по делу взятке и злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T21:47
2021-02-08T22:56
александр мордовец
москва
происшествия
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы вынес приговор бывшему замдиректора Спецстроя Александру Мордовцу по делу взятке и злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Второго фигуранта дела, ранее судимого Олега Щурова, приговорили к 13 годам строгого режима.По версии следствия, генеральный директор ООО "Строймонолит-14" Щуров передал Мордовцу свыше 32 миллионов рублей за помощь в заключении контрактов на строительство объектов космодрома Восточный, а также общее покровительство.Получив авансы в виде денег и товаров, строительная организация их не отработала, позднее ее признали банкротом. Ущерб государству превысил 120 миллионов рублей.
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александр мордовец, москва, происшествия

Бывший замглавы Спецстроя получил 13,5 года колонии по делу о взятке

21:47 08.02.2021 (обновлено: 22:56 08.02.2021)
 
© Фото : пресс-служба Спецстроя РоссииЗаместитель директора Спецстроя России, начальник строительства космодрома Восточный Александр Мордовец
Заместитель директора Спецстроя России, начальник строительства космодрома Восточный Александр Мордовец - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Фото : пресс-служба Спецстроя России
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы вынес приговор бывшему замдиректора Спецстроя Александру Мордовцу по делу взятке и злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Мордовцу назначено наказание в виде 13 лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере трехкратной суммы взятки в размере 97 144 710 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе на срок шесть лет, с лишением воинского звания "полковник запаса", — рассказал собеседник агентства.

Второго фигуранта дела, ранее судимого Олега Щурова, приговорили к 13 годам строгого режима.
По версии следствия, генеральный директор ООО "Строймонолит-14" Щуров передал Мордовцу свыше 32 миллионов рублей за помощь в заключении контрактов на строительство объектов космодрома Восточный, а также общее покровительство.
Получив авансы в виде денег и товаров, строительная организация их не отработала, позднее ее признали банкротом. Ущерб государству превысил 120 миллионов рублей.
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Александр МордовецМоскваПроисшествия
 
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