https://ria.ru/20210208/mks-1596467767.html

На МКС хотят испытать новый материал для защиты космонавтов от радиации

На МКС хотят испытать новый материал для защиты космонавтов от радиации

Новый материал из композитных полимеров для защиты космонавтов от радиации планируется протестировать на Международной космической станции (МКС), сообщил... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T11:10

2021-02-08T11:10

2021-02-08T11:10

центр подготовки космонавтов

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

антон шкаплеров

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Новый материал из композитных полимеров для защиты космонавтов от радиации планируется протестировать на Международной космической станции (МКС), сообщил "Роскосмос"."Всем известно, что в космосе повышенный уровень радиации. И чем эффективнее защита от неё, тем лучше. Изобретение уже прошло проверку на атомных подводных лодках, и если космический эксперимент также покажет хороший результат, материал будет использоваться при изготовлении одежды для космонавтов и обивке кают на МКС", - приводятся в сообщении слова космонавта Антона Шкаплерова - одного из руководителей эксперимента.Новый материал, разработанный Белгородским государственным технологического университета имени Шухова и Центром подготовки космонавтов (ЦПК), представляет собой многослойный полимер - углеродный композит. По словам начальника научного управления ЦПК Андрея Курицына, материал имеет преимущества перед используемыми в мире в настоящее время и не исключено, что Шкаплеров проведет его испытания на МКС.Сейчас Шкаплеров проходит подготовку в качестве командира дублирующего экипажа корабля "Союз МС-18", запуск которого к МКС намечается на 9 апреля.

https://ria.ru/20210207/gaymorit-1596349958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, антон шкаплеров