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Мишустин посетил центр поддержки одаренных детей в Адыгее
Мишустин посетил центр поддержки одаренных детей в Адыгее
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея", осмотрел лаборатории спортивных наук,... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:18
2021-02-08T16:18
россия
юго-восточная азия
михаил мишустин
общество
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МАЙКОП, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея", осмотрел лаборатории спортивных наук, математики, биохакинга, компьютерного моделирования, виртуальной и дополненной реальности и поздравил школьников, которые совершенствуют свои знания в центре, с отмечаемым 8 февраля Днем российской науки."Поздравляю с Днем российской науки. У вас совершенно замечательная школа. Честно говоря, у меня возникло желание еще здесь поучиться чему-нибудь", - обратился он к детям, добавив, что их учителя и создатели этого центра сделали замечательное место, где можно развиваться и расти. Мишустин пожелал ребятам хорошо закончить школу и поступить в самые лучшие вузы.Специально для главы правительства руководитель центра "Солярис-Адыгея" Роман Чумаков провел небольшую экскурсию. В частности, в лаборатории спортивной науки премьеру показали возможности тренировки на самом совершенном в мире симуляторе езды на велосипеде WattBike, который с научной точностью позволяет контролировать более 40 параметров. Уникальность велоэргометра заключается в применении двух контуров создания сопротивления: воздушного и магнитного. Системы обеспечивают разное восприятие нагрузки в зависимости от требований велосипедиста.Заведующий лабораторий Анатолий Заболотний показал, как устроены тренажеры. "Мы занимаемся изучением двигательной функции в процессе реализации спортивных локомоций, и для этого у нас есть один из самых совершенных в мире стимуляторов езды на велосипеде", - рассказал он. Мишустин с интересом рассмотрел, как устроен такой "велосипед". По команде заведующего лабораторией дети покрутили педали как новички в велоспорте, а затем как профессионалы. Разницу тут же продемонстрировал специальный монитор. По словам Заболотнего, такой тренажер оснащен системой анализа движения, которая с помощью цифровых технологий создает 3D-модель движения человека со всеми кинематическими характеристиками. "По ним можно строить тренировки", - уточнил ученый, наглядно продемонстрировав, как на графике выглядит идеальное движение коленного сустава и того, который функционирует с нарушением ритма. Таким образом, по его словам, можно увидеть, в каком направлении необходимо спортивно совершенствоваться. "На самом деле это тот самый интернет вещей, о котором мы все говорим", - прокомментировал Мишустин.В лаборатории биохакинга главе правительства рассказали, какие генетические вопросы изучают школьники. В частности, руководитель лаборатории Аминет Тузуг рассказала о том, что, к примеру, иммунная система играет определяющую роль в развитии атеросклероза. "Поэтому мы ищем клетки, мы ищем медиаторы иммунной системы, которые не просто вовлечены в патогенез атеросклероза, но могут быть использованы в качестве решения для таргетной терапии", - рассказала она.Премьер продемонстрировал, что неплохо знаком с темой о здоровом и нездоровом уровне холестерина, коротко обсудив с профессором различные биологические параметры. Один из учеников лаборатории Михаил Пчелинцев рассказал председателю правительства о проекте, который он реализует в центре. "Мой проект был связан с изучением систем единичных нуклеотидных замен в толл-подобных рецепторах, которые ответственны за распознавание рнк-молекулы коронавируса, то есть целями моего проекта было понять, что это за полиморфизмы, типировать их, изучить и сделать выводы, могут ли они приводить к неправильной работе толл-подобных рецепторов", - рассказал школьник. По словам молодого человека, он пришел к выводу, что жители Юго-Восточной Азии имеют предрасположенность к COVID-19, так как полиморфизмы, ответственные за нарушение работы толл-подобных рецепторов, у них есть. "Здорово, что вы занимаетесь так глубоко", - похвалил Мишустин. Он добавил, что такие исследования помогут сделать новые препараты и на ранних стадиях распознавать заболевание.В классе математики премьеру показали фокус с многогранником, рассказали, почему круглые люки на дорогах не проваливаются, и рассказали, как заинтересовать ребят математикой. Премьер заметил, что математика приводит ум в порядок. Один из учащихся задал Мишустину вопрос, что в будущем будет предприниматься для поддержки и развития школьной науки. "Ну, во-первых, уже предпринимается очень многое. Не просто школьную науку поддерживаем, мы ее активно поддерживаем", - сказал глава правительства. Математика как наука в этом смысле имеет приоритет, добавил он. "Математика как инструмент дает огромные возможности", - заметил Мишустин. Он также пригласил задававшего вопрос ученика на конгресс математиков. "Андрей, мы тебя без условий приглашаем", - сказал премьер.В лаборатории Мишустину продемонстрировали модель реакции головного мозга на фонарик и рассказали о проекте моделирования виртуального города. Премьер также ознакомился с анимационными произведениями воспитанников центра в технике ручной перекладки. Дети создают мультфильмы на родном языке, популяризируя его.В завершении экскурсии главе российского правительства подарили фирменную толстовку центра, после чего Мишустин сфотографировался на память со всеми воспитанниками.
https://ria.ru/20210208/adygeya-1596496475.html
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россия, юго-восточная азия, михаил мишустин, общество

Мишустин посетил центр поддержки одаренных детей в Адыгее

16:18 08.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МАЙКОП, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея", осмотрел лаборатории спортивных наук, математики, биохакинга, компьютерного моделирования, виртуальной и дополненной реальности и поздравил школьников, которые совершенствуют свои знания в центре, с отмечаемым 8 февраля Днем российской науки.
"Поздравляю с Днем российской науки. У вас совершенно замечательная школа. Честно говоря, у меня возникло желание еще здесь поучиться чему-нибудь", - обратился он к детям, добавив, что их учителя и создатели этого центра сделали замечательное место, где можно развиваться и расти. Мишустин пожелал ребятам хорошо закончить школу и поступить в самые лучшие вузы.
Мишустин на заводе по производству сыров в Адыгее - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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Мишустину на заводе в Адыгее показали, как делают сыр
Специально для главы правительства руководитель центра "Солярис-Адыгея" Роман Чумаков провел небольшую экскурсию. В частности, в лаборатории спортивной науки премьеру показали возможности тренировки на самом совершенном в мире симуляторе езды на велосипеде WattBike, который с научной точностью позволяет контролировать более 40 параметров. Уникальность велоэргометра заключается в применении двух контуров создания сопротивления: воздушного и магнитного. Системы обеспечивают разное восприятие нагрузки в зависимости от требований велосипедиста.
Заведующий лабораторий Анатолий Заболотний показал, как устроены тренажеры. "Мы занимаемся изучением двигательной функции в процессе реализации спортивных локомоций, и для этого у нас есть один из самых совершенных в мире стимуляторов езды на велосипеде", - рассказал он. Мишустин с интересом рассмотрел, как устроен такой "велосипед". По команде заведующего лабораторией дети покрутили педали как новички в велоспорте, а затем как профессионалы. Разницу тут же продемонстрировал специальный монитор. По словам Заболотнего, такой тренажер оснащен системой анализа движения, которая с помощью цифровых технологий создает 3D-модель движения человека со всеми кинематическими характеристиками. "По ним можно строить тренировки", - уточнил ученый, наглядно продемонстрировав, как на графике выглядит идеальное движение коленного сустава и того, который функционирует с нарушением ритма. Таким образом, по его словам, можно увидеть, в каком направлении необходимо спортивно совершенствоваться. "На самом деле это тот самый интернет вещей, о котором мы все говорим", - прокомментировал Мишустин.
В лаборатории биохакинга главе правительства рассказали, какие генетические вопросы изучают школьники. В частности, руководитель лаборатории Аминет Тузуг рассказала о том, что, к примеру, иммунная система играет определяющую роль в развитии атеросклероза. "Поэтому мы ищем клетки, мы ищем медиаторы иммунной системы, которые не просто вовлечены в патогенез атеросклероза, но могут быть использованы в качестве решения для таргетной терапии", - рассказала она.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения научно-производственного центра компании Биокад - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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Премьер продемонстрировал, что неплохо знаком с темой о здоровом и нездоровом уровне холестерина, коротко обсудив с профессором различные биологические параметры. Один из учеников лаборатории Михаил Пчелинцев рассказал председателю правительства о проекте, который он реализует в центре. "Мой проект был связан с изучением систем единичных нуклеотидных замен в толл-подобных рецепторах, которые ответственны за распознавание рнк-молекулы коронавируса, то есть целями моего проекта было понять, что это за полиморфизмы, типировать их, изучить и сделать выводы, могут ли они приводить к неправильной работе толл-подобных рецепторов", - рассказал школьник. По словам молодого человека, он пришел к выводу, что жители Юго-Восточной Азии имеют предрасположенность к COVID-19, так как полиморфизмы, ответственные за нарушение работы толл-подобных рецепторов, у них есть. "Здорово, что вы занимаетесь так глубоко", - похвалил Мишустин. Он добавил, что такие исследования помогут сделать новые препараты и на ранних стадиях распознавать заболевание.
В классе математики премьеру показали фокус с многогранником, рассказали, почему круглые люки на дорогах не проваливаются, и рассказали, как заинтересовать ребят математикой. Премьер заметил, что математика приводит ум в порядок. Один из учащихся задал Мишустину вопрос, что в будущем будет предприниматься для поддержки и развития школьной науки. "Ну, во-первых, уже предпринимается очень многое. Не просто школьную науку поддерживаем, мы ее активно поддерживаем", - сказал глава правительства. Математика как наука в этом смысле имеет приоритет, добавил он. "Математика как инструмент дает огромные возможности", - заметил Мишустин. Он также пригласил задававшего вопрос ученика на конгресс математиков. "Андрей, мы тебя без условий приглашаем", - сказал премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин общается со строителями автомобильного моста через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхе - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
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В лаборатории Мишустину продемонстрировали модель реакции головного мозга на фонарик и рассказали о проекте моделирования виртуального города. Премьер также ознакомился с анимационными произведениями воспитанников центра в технике ручной перекладки. Дети создают мультфильмы на родном языке, популяризируя его.
В завершении экскурсии главе российского правительства подарили фирменную толстовку центра, после чего Мишустин сфотографировался на память со всеми воспитанниками.
 
РоссияЮго-Восточная АзияМихаил МишустинОбщество
 
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