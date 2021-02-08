https://ria.ru/20210208/mirotvorets-1596549663.html

Супругу Медведчука внесли в базу сайта "Миротворец"

Супругу Медведчука внесли в базу сайта "Миротворец"

Супруга главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко попала в базу скандального украинского сайта... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T17:00

2021-02-08T17:00

2021-02-08T17:00

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

112 украина

виктор медведчук

украинская православная церковь

владимир зеленский

москва

севастополь

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КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Супруга главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко попала в базу скандального украинского сайта "Миротворец".Второго февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против ассоциируемых с Медведчуком телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти.В понедельник на сайте "Миротворец" появилась карточка супруги Медведчука, в которой говорится, что она отрицает так называемую российскую агрессию, пыталась узаконить на Украине воссоединение Крыма с Россией, а также является противником независимости украинского православия от РПЦ.Также в карточке Марченко указывается, что она является основательницей, конечным бенефициаром или собственником существенного участия в не менее, чем десяти компаниях, которые работают на Украине, в России и в Крыму. Кроме того, на сайте указали, что кумом Марченко является президент РФ Владимир Путин.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.С 2018 года на Украине действует раскольническая структура Православная церковь Украины (ПЦУ), которую создали две раскольнические организации. Она получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью в стране остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.

https://ria.ru/20210208/proverka-1596511769.html

https://ria.ru/20201125/sputnik-1586302339.html

https://ria.ru/20200729/1575134393.html

россия

москва

севастополь

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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , виктор медведчук, украинская православная церковь, владимир зеленский, москва, севастополь, в мире