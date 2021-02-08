Супругу Медведчука внесли в базу сайта "Миротворец"
© РИА Новости / Алексей НикольскийГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Супруга главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко попала в базу скандального украинского сайта "Миротворец".
Второго февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против ассоциируемых с Медведчуком телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти.
Также в карточке Марченко указывается, что она является основательницей, конечным бенефициаром или собственником существенного участия в не менее, чем десяти компаниях, которые работают на Украине, в России и в Крыму. Кроме того, на сайте указали, что кумом Марченко является президент РФ Владимир Путин.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
С 2018 года на Украине действует раскольническая структура Православная церковь Украины (ПЦУ), которую создали две раскольнические организации. Она получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью в стране остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.
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