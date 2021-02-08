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Минэнерго предложило освободить Инюцына и Тихонова от должностей
Минэнерго предложило освободить Инюцына и Тихонова от должностей
Минэнерго РФ предложило правительству освободить от должностей заместителей министра Антона Инюцына и Анатолия Тихонова, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T17:04
2021-02-08T19:21
павел сорокин
антон инюцын
анатолий яновский
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
политика
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Минэнерго РФ предложило правительству освободить от должностей заместителей министра Антона Инюцына и Анатолия Тихонова, сообщили РИА Новости в ведомстве.Одновременно с этим глава министерства Николай Шульгинов перераспределил обязанности между своими заместителями, не включив в список Тихонова и Инюцына. Их обязанности, согласно релизу Минэнерго, переданы замминистрам Павлу Сорокину и Анатолию Яновскому."В настоящий момент предложения об освобождении от должности заместителя министра энергетики РФ внесены в правительство в отношении Инюцына А.Ю. и Тихонова А.В.", - пояснили РИА Новости в министерстве.В конце декабря министерство объявило об оптимизации своей структуры. Тогда были упразднены три департамента, которыми ведали Инюцын, Тихонов, а также замминистра Павел Сниккарс.Полномочия Тихонова в сфере цифровизации теперь разделены между Сорокиным и ещё одним замминистра, Евгением Грабчаком. Дополнительно Грабчак получил функции Инюцына в отношении регулирования проектной деятельности. А обязанности Тихонова в сфере финансовых и имущественных отношений перешли к Яновскому.Кроме того, замминистра Анастасия Бондаренко помимо административного департамента теперь будет отвечать за экономическую безопасность в топливно-энергетическом комплексе, а Сниккарс в дополнение к своему департаменту развития электроэнергетики получил юридический департамент.
https://ria.ru/20210208/elektroenergiya-1596477003.html
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павел сорокин, антон инюцын, анатолий яновский, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), политика

Минэнерго предложило освободить Инюцына и Тихонова от должностей

17:04 08.02.2021 (обновлено: 19:21 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель правления, генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов
Председатель правления, генеральный директор ПАО РусГидро Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Минэнерго РФ предложило правительству освободить от должностей заместителей министра Антона Инюцына и Анатолия Тихонова, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Одновременно с этим глава министерства Николай Шульгинов перераспределил обязанности между своими заместителями, не включив в список Тихонова и Инюцына. Их обязанности, согласно релизу Минэнерго, переданы замминистрам Павлу Сорокину и Анатолию Яновскому.
"В настоящий момент предложения об освобождении от должности заместителя министра энергетики РФ внесены в правительство в отношении Инюцына А.Ю. и Тихонова А.В.", - пояснили РИА Новости в министерстве.
В конце декабря министерство объявило об оптимизации своей структуры. Тогда были упразднены три департамента, которыми ведали Инюцын, Тихонов, а также замминистра Павел Сниккарс.
Полномочия Тихонова в сфере цифровизации теперь разделены между Сорокиным и ещё одним замминистра, Евгением Грабчаком. Дополнительно Грабчак получил функции Инюцына в отношении регулирования проектной деятельности. А обязанности Тихонова в сфере финансовых и имущественных отношений перешли к Яновскому.
Кроме того, замминистра Анастасия Бондаренко помимо административного департамента теперь будет отвечать за экономическую безопасность в топливно-энергетическом комплексе, а Сниккарс в дополнение к своему департаменту развития электроэнергетики получил юридический департамент.
Счетчик учета электроэнергии - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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Павел СорокинАнтон ИнюцынАнатолий ЯновскийНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Политика
 
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