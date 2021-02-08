https://ria.ru/20210208/minenergo-1596550585.html

Минэнерго предложило освободить Инюцына и Тихонова от должностей

Минэнерго предложило освободить Инюцына и Тихонова от должностей

Минэнерго РФ предложило правительству освободить от должностей заместителей министра Антона Инюцына и Анатолия Тихонова, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T17:04

2021-02-08T17:04

2021-02-08T19:21

павел сорокин

антон инюцын

анатолий яновский

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

политика

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Минэнерго РФ предложило правительству освободить от должностей заместителей министра Антона Инюцына и Анатолия Тихонова, сообщили РИА Новости в ведомстве.Одновременно с этим глава министерства Николай Шульгинов перераспределил обязанности между своими заместителями, не включив в список Тихонова и Инюцына. Их обязанности, согласно релизу Минэнерго, переданы замминистрам Павлу Сорокину и Анатолию Яновскому."В настоящий момент предложения об освобождении от должности заместителя министра энергетики РФ внесены в правительство в отношении Инюцына А.Ю. и Тихонова А.В.", - пояснили РИА Новости в министерстве.В конце декабря министерство объявило об оптимизации своей структуры. Тогда были упразднены три департамента, которыми ведали Инюцын, Тихонов, а также замминистра Павел Сниккарс.Полномочия Тихонова в сфере цифровизации теперь разделены между Сорокиным и ещё одним замминистра, Евгением Грабчаком. Дополнительно Грабчак получил функции Инюцына в отношении регулирования проектной деятельности. А обязанности Тихонова в сфере финансовых и имущественных отношений перешли к Яновскому.Кроме того, замминистра Анастасия Бондаренко помимо административного департамента теперь будет отвечать за экономическую безопасность в топливно-энергетическом комплексе, а Сниккарс в дополнение к своему департаменту развития электроэнергетики получил юридический департамент.

https://ria.ru/20210208/elektroenergiya-1596477003.html

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павел сорокин, антон инюцын, анатолий яновский, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), политика