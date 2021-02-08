https://ria.ru/20210208/medvedchuk-1596485069.html
В Кремле прокомментировали контакты Москвы с Медведчуком
В Кремле прокомментировали контакты Москвы с Медведчуком
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя контакты Москвы с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" Виктором... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T12:22
2021-02-08T12:22
2021-02-08T12:32
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
владимир путин
виктор медведчук
дмитрий песков
москва
в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя контакты Москвы с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" Виктором Медведчуком, заявил, что русский мир был и будет оставаться приоритетом для российского государства.В минувшую пятницу президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ предложил обсудить эффективность государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками за рубежом.Пескова в понедельник попросили подробнее рассказать о содержании встречи Путина с членами Совбеза, учитывая, что уже на следующий день зампредседателя СБ Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с Медведчуком.Он в ответ упомянул, что подробнее о заседаниях Совбеза в Кремле никогда не рассказывают. "Вы имеете в виду дела соотечественников за рубежом? Действительно, обсуждалась такая плановая тема. Всегда на Совбезе обсуждаются актуальные различные вопросы, текущие дела, обмениваются мнениями", - добавил пресс-секретарь президента.Он уточнил, что иногда в сообщениях о заседании СБ особо акцентируют те или иные моменты, которые обсуждались."Здесь в данном случае президент сказал о профильном вопросе, который был на повестке дня этого совещания, - это дела русского мира. Да, русский мир был, остаётся и будет оставаться приоритетной темой для российского государства, защита этого мира, развитие отношений с этим миром и различные механизмы поддержки этого мира", - заявил Песков.
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, владимир путин, виктор медведчук, дмитрий песков, москва, в мире
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, комментируя контакты Москвы
с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" Виктором Медведчуком
, заявил, что русский мир был и будет оставаться приоритетом для российского государства.
В минувшую пятницу президент России Владимир Путин
на заседании Совета безопасности РФ предложил обсудить эффективность государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками за рубежом.
Пескова в понедельник попросили подробнее рассказать о содержании встречи Путина с членами Совбеза, учитывая, что уже на следующий день зампредседателя СБ Дмитрий Медведев
провел телефонный разговор с Медведчуком.
Он в ответ упомянул, что подробнее о заседаниях Совбеза в Кремле никогда не рассказывают. "Вы имеете в виду дела соотечественников за рубежом? Действительно, обсуждалась такая плановая тема. Всегда на Совбезе обсуждаются актуальные различные вопросы, текущие дела, обмениваются мнениями", - добавил пресс-секретарь президента.
Он уточнил, что иногда в сообщениях о заседании СБ особо акцентируют те или иные моменты, которые обсуждались.
"Здесь в данном случае президент сказал о профильном вопросе, который был на повестке дня этого совещания, - это дела русского мира. Да, русский мир был, остаётся и будет оставаться приоритетной темой для российского государства, защита этого мира, развитие отношений с этим миром и различные механизмы поддержки этого мира", - заявил Песков.