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В Кремле не планируют следить за процессом по делу главреда "Медиазоны"
В Кремле не планируют следить за процессом по делу главреда "Медиазоны"
В Кремле не планируют непосредственно следить за процессом по делу главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, арестованного на 25 суток, заявил... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T12:42
2021-02-08T12:42
россия
сергей смирнов
союз журналистов россии
дмитрий песков
москва
происшествия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Кремле не планируют непосредственно следить за процессом по делу главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, арестованного на 25 суток, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, это не наша прерогатива абсолютно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, намерены ли в Кремле выяснить в Следственном комитете и МВД обоснованность жалоб на это дело от Союза журналистов России (СЖР).Он добавил, что непосредственно за этим процессом в Кремле следить также не планируют."Мы не можем непосредственно (следить), и вряд ли нам стоит непосредственно следить за процессом, но, разумеется, мы знакомимся с сообщениями, которые появляются в прессе", - отметил пресс-секретарь президента РФ.Тверской суд Москвы в среду на 25 суток арестовал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января. Адвокаты арестованного сообщали, что арест связан с репостом шуточной записи в Twitter, в котором высмеивается внешнее сходство Сергея Смирнова и солиста группы "Тараканы" Дмитрия Спирина, снявшегося в ролике в поддержку штаба Алексея Навального.На следующий день после ареста Союз журналистов России направил обращение в компетентные органы с требованием проверить законность привлечения к ответственности Смирнова, поскольку "данное судебное решение вызвало резкую реакцию в журналистском сообществе". В понедельник законность ареста журналиста проверит Мосгорсуд.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
https://ria.ru/20210204/kamera-1596045001.html
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россия, сергей смирнов, союз журналистов россии, дмитрий песков, москва, происшествия

В Кремле не планируют следить за процессом по делу главреда "Медиазоны"

12:42 08.02.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Кремле не планируют непосредственно следить за процессом по делу главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, арестованного на 25 суток, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, это не наша прерогатива абсолютно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, намерены ли в Кремле выяснить в Следственном комитете и МВД обоснованность жалоб на это дело от Союза журналистов России (СЖР).
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Он добавил, что непосредственно за этим процессом в Кремле следить также не планируют.
"Мы не можем непосредственно (следить), и вряд ли нам стоит непосредственно следить за процессом, но, разумеется, мы знакомимся с сообщениями, которые появляются в прессе", - отметил пресс-секретарь президента РФ.
Тверской суд Москвы в среду на 25 суток арестовал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января. Адвокаты арестованного сообщали, что арест связан с репостом шуточной записи в Twitter, в котором высмеивается внешнее сходство Сергея Смирнова и солиста группы "Тараканы" Дмитрия Спирина, снявшегося в ролике в поддержку штаба Алексея Навального.
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На следующий день после ареста Союз журналистов России направил обращение в компетентные органы с требованием проверить законность привлечения к ответственности Смирнова, поскольку "данное судебное решение вызвало резкую реакцию в журналистском сообществе". В понедельник законность ареста журналиста проверит Мосгорсуд.
В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
 
РоссияСергей СмирновСоюз журналистов РоссииДмитрий ПесковМоскваПроисшествия
 
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