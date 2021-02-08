https://ria.ru/20210208/maskirovka-1596465586.html

В России выявили более 700 сайтов, маскировавшихся под Viber

В России выявили более 700 сайтов, маскировавшихся под Viber

Количество стилизованных под ресурсы Rakuten Viber (владеет мессенджером Viber) мошеннических сайтов в 2020 году взлетело в России на 190% - до более 700, 98%... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T10:59

2021-02-08T10:59

2021-02-08T11:42

россия

viber

group-ib

технологии

общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости/Прайм. Количество стилизованных под ресурсы Rakuten Viber (владеет мессенджером Viber) мошеннических сайтов в 2020 году взлетело в России на 190% - до более 700, 98% из них были закрыты, говорится в сообщении компании.В нем отмечается, что для борьбы с возросшей мошеннической активностью и защиты бренда российское подразделение Rakuten Viber заключило партнерское соглашение с Group-IB."Суммарно в 2020 году на территории РФ командой Group-IB Digital Risk Protection (DRP) было обнаружено более 706 мошеннических сайтов, чью деятельность практически полностью удалось прекратить - было закрыто 98% из этих ресурсов. Количество подобных сайтов с вредоносным контентом в 2020 году было на 190% больше, чем в 2019 году", - говорится в сообщении.В нем уточняется, что первая волна подобного мошенничества началась в феврале и была связана с пандемией, остальные выявленные случаи в большей степени касались 10-летней годовщины компании Rakuten Viber. "Мошенники создавали сайты с ложной информацией о розыгрышах в мессенджере и делились ссылками на них в групповых и личных чатах Viber, а также за его пределами, чтобы обманным путем получить деньги пользователей", - уточнили в компании.Как говорится в сообщении, Group-IB DRP ведет мониторинг подозрительной активности с использованием бренда Viber, отслеживая такие источники, как доменные имена, контекстная реклама, поисковая выдача, магазины мобильных приложений, соцсети, базы с утечками данных и Dark Web. Также обрабатывается информация, полученная от службы поддержки мессенджера: на вредоносные ресурсы жалуются сами пользователи, отмечая аккаунты, рассылающие спам или ссылки на мошеннические сайты. Аккаунты, рассылающие спам, блокируются самим мессенджером. На стороне Group-IB - блокировка мошеннических сайтов, которыми делятся эти аккаунты.В целях повышения безопасности Viber рекомендует пользователям обращать внимание на то, откуда поступает информация, и не переходить по ссылкам от незнакомых отправителей. "В случае с сообществами известных брендов, медиа или звезд в мессенджере гарантией качества служат голубые галочки - в списке чатов они стоят рядом с названиями сообществ, а в самих сообществах отображаются на заглавном аватаре", - отмечает компания."Также важно отметить, что в России официальными сообществами самого мессенджера являются "Viber Россия", "Команда Viber" (сообщество для пользователей из стран СНГ). Для участия в проводимых мессенджером акциях и конкурсах Viber никогда не требуется делать денежные взносы", - говорится в сообщении.По оценкам Group-IB, приведенным в сообщении, на атаки и мошенничество с незаконным использованием брендов в мире пришлось 54% от всех киберпреступлений, которые были совершены в период за первые 9 месяцев 2020 года. В них выделяется две группы: фишинговые ресурсы, которые собирают учетные данные или платежную информацию жертв (16%), и интернет-мошенничество, мотивирующее пользователей добровольно переводить деньги злоумышленникам под видом оплаты интернет-заказов, получения компенсаций, розыгрышей призов или фейковых акций от известных брендов (38%).

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/moshennik-1596161117.html

https://ria.ru/20210205/moshenniki-1596099780.html

https://ria.ru/20210112/viber-1592700813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, viber, group-ib, технологии, общество