https://ria.ru/20210208/marvel-1596468643.html

Опубликован новый трейлер мини-сериала "Сокол и Зимний Солдат"

Опубликован новый трейлер мини-сериала "Сокол и Зимний Солдат"

На YouTube-канале Marvel Entertainment представили новый трейлер мини-сериала "Сокол и Зимний Солдат". За восемь часов с момента релиза ролик набрал более двух... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T16:01

2021-02-08T16:01

2021-02-08T16:01

культура

кино и сериалы

новости культуры

marvel comics

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. На YouTube-канале Marvel Entertainment представили новый трейлер мини-сериала "Сокол и Зимний Солдат". За восемь часов с момента релиза ролик набрал более двух миллионов просмотров и двухсот тысяч лайков. Действие разворачивается после событий, показанных в блокбастере "Мстители: Финал" (2019). Теперь мир спасают Сэм Уилсон (Сокол), которого Стив Роджерс назначил новым Капитаном Америкой, и его напарник Джеймс Барнс (Зимний солдат). Судя по кадрам битв в трейлере, главных героев ждет много опасностей и приключений.Главные роли в шоу исполнили: Себастиан Стэн, Энтони Маки, Эмили ВанКэмп, Уайатт Рассел и другие.Премьера сериала, состоящего из шести эпизодов, состоится на платформе Disney+ 19 марта.

https://ria.ru/20210204/wandavision-1595901433.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, marvel comics