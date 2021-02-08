https://ria.ru/20210208/marvel-1596468643.html
Опубликован новый трейлер мини-сериала "Сокол и Зимний Солдат"
Опубликован новый трейлер мини-сериала "Сокол и Зимний Солдат"
На YouTube-канале Marvel Entertainment представили новый трейлер мини-сериала "Сокол и Зимний Солдат". За восемь часов с момента релиза ролик набрал более двух... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:01
2021-02-08T16:01
2021-02-08T16:01
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. На YouTube-канале Marvel Entertainment представили новый трейлер мини-сериала "Сокол и Зимний Солдат". За восемь часов с момента релиза ролик набрал более двух миллионов просмотров и двухсот тысяч лайков. Действие разворачивается после событий, показанных в блокбастере "Мстители: Финал" (2019). Теперь мир спасают Сэм Уилсон (Сокол), которого Стив Роджерс назначил новым Капитаном Америкой, и его напарник Джеймс Барнс (Зимний солдат). Судя по кадрам битв в трейлере, главных героев ждет много опасностей и приключений.Главные роли в шоу исполнили: Себастиан Стэн, Энтони Маки, Эмили ВанКэмп, Уайатт Рассел и другие.Премьера сериала, состоящего из шести эпизодов, состоится на платформе Disney+ 19 марта.
https://ria.ru/20210204/wandavision-1595901433.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кино и сериалы, новости культуры, marvel comics
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. На YouTube-канале Marvel Entertainment представили новый трейлер мини-сериала "Сокол и Зимний Солдат". За восемь часов с момента релиза ролик набрал более двух миллионов просмотров и двухсот тысяч лайков.
Действие разворачивается после событий, показанных в блокбастере "Мстители: Финал" (2019). Теперь мир спасают Сэм Уилсон (Сокол), которого Стив Роджерс назначил новым Капитаном Америкой, и его напарник Джеймс Барнс (Зимний солдат). Судя по кадрам битв в трейлере, главных героев ждет много опасностей и приключений.
Главные роли в шоу исполнили: Себастиан Стэн, Энтони Маки, Эмили ВанКэмп, Уайатт Рассел и другие.
Премьера сериала, состоящего из шести эпизодов, состоится на платформе Disney+ 19 марта.