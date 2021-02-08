https://ria.ru/20210208/kvartira-1596543783.html

В Москве проверят историю о попытках лишить квартиры многодетную мать

В Москве проверят историю о попытках лишить квартиры многодетную мать

Следователи организовали проверку истории матери троих детей, которую в Москве хочет лишить квартиры бывший супруг, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T16:38

2021-02-08T16:38

2021-02-08T16:38

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Следователи организовали проверку истории матери троих детей, которую в Москве хочет лишить квартиры бывший супруг, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По ее словам, в программе федерального телеканала сообщалось о том, что женщину, проживающую в Зеленоградском округе Москвы, пытается выселить из единственного жилья с тремя малолетними детьми бывший супруг.Следователи проведут необходимые проверочные мероприятия, дадут правовую оценку фактам, изложенным в программе, добавила она.

https://realty.ria.ru/20201213/kvartira-1588960944.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия