Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210208/kvartira-1596543783.html
В Москве проверят историю о попытках лишить квартиры многодетную мать
В Москве проверят историю о попытках лишить квартиры многодетную мать
Следователи организовали проверку истории матери троих детей, которую в Москве хочет лишить квартиры бывший супруг, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:38
2021-02-08T16:38
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Следователи организовали проверку истории матери троих детей, которую в Москве хочет лишить квартиры бывший супруг, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По ее словам, в программе федерального телеканала сообщалось о том, что женщину, проживающую в Зеленоградском округе Москвы, пытается выселить из единственного жилья с тремя малолетними детьми бывший супруг.Следователи проведут необходимые проверочные мероприятия, дадут правовую оценку фактам, изложенным в программе, добавила она.
https://realty.ria.ru/20201213/kvartira-1588960944.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве проверят историю о попытках лишить квартиры многодетную мать

16:38 08.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Следователи организовали проверку истории матери троих детей, которую в Москве хочет лишить квартиры бывший супруг, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По ее словам, в программе федерального телеканала сообщалось о том, что женщину, проживающую в Зеленоградском округе Москвы, пытается выселить из единственного жилья с тремя малолетними детьми бывший супруг.
"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка", - сказала Иванова.
Следователи проведут необходимые проверочные мероприятия, дадут правовую оценку фактам, изложенным в программе, добавила она.
Входная дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
13 декабря 2020, 02:08
Нотариус объяснила, как не лишиться квартиры, сдавая ее в аренду
 
Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23Эксперт объяснил рост доверия к вакцине "Спутник V" в Европе
06:02Фотоловушки в ЕАО запечатлели жизнь "президентских" тигров
05:45В ОНФ предложили способ защитить пенсионеров от мошенников
05:30Цена на Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с января 2020 года
04:35Bloomberg: в Twitter может появиться ряд платных услуг
04:23Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине
04:17В МЧС напомнили, чем грозит ложный вызов
04:15Эксперт объяснил, почему опасно указывать имя и фамилию в Сети
03:58Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы
03:45Инфекционист объяснил, почему взрослых нужно прививать раньше детей
03:36Инфекционист оценил сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
03:30В Раде объяснили страхом отказ Зеленского от российской вакцины
03:17Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности
03:14Аналитик предположил, когда мир сможет отказаться от доллара
03:09Биткоин трижды за несколько часов побил исторический рекорд
03:08В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни
02:53Захарова рассказала о двойственности заявлений испанских политиков
02:34Биткоин вновь побил исторический рекорд и превысил 46 тысяч долларов
02:29Названа самая частая ошибка, приводящая к острой боли в спине
02:27Посольство в Латвии прокомментировало запрет телеканала "Россия-РТР"
Лента новостейМолния