https://ria.ru/20210208/kurs-1596510231.html

Официальный курс евро на вторник снизился на 48 копеек

Официальный курс евро на вторник снизился на 48 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 48,31 копейки - до 89,4019 рубля, курс доллара - на 85,05 копейки, до 74,2602 рубля,... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T14:19

2021-02-08T14:19

2021-02-08T14:19

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 48,31 копейки - до 89,4019 рубля, курс доллара - на 85,05 копейки, до 74,2602 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 68,51 копейки, составив 81,074 рубля.

https://ria.ru/20210208/dollar-1596039453.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика