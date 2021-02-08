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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210208/kurs-1596510231.html
Официальный курс евро на вторник снизился на 48 копеек
Официальный курс евро на вторник снизился на 48 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 48,31 копейки - до 89,4019 рубля, курс доллара - на 85,05 копейки, до 74,2602 рубля,... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T14:19
2021-02-08T14:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 48,31 копейки - до 89,4019 рубля, курс доллара - на 85,05 копейки, до 74,2602 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 68,51 копейки, составив 81,074 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на вторник снизился на 48 копеек

14:19 08.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 48,31 копейки - до 89,4019 рубля, курс доллара - на 85,05 копейки, до 74,2602 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 68,51 копейки, составив 81,074 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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