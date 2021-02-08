https://ria.ru/20210208/kultura-1596493583.html

Дом культуры построили в липецком селе в рамках нацпроекта

Дом культуры построили в липецком селе в рамках нацпроекта

В рамках национального проекта "Культура" в селе Хмелинец Задонского района Липецкой области построен дом культуры, на эти цели был выделен 31 миллион рублей,... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T13:12

2021-02-08T13:12

2021-02-08T13:12

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

задонский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596494270_0:35:1000:598_1920x0_80_0_0_83c2620c64fc34be8b596f777d777913.jpg

ЛИПЕЦК, 8 фев – РИА Новости. В рамках национального проекта "Культура" в селе Хмелинец Задонского района Липецкой области построен дом культуры, на эти цели был выделен 31 миллион рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он стал четвёртым по счету, построенным в регионе в рамках нацпроекта "Культура", который реализуется в области с 2019 года. В новом здании разместятся 18 клубных формирований. Хмелинецкие коллективы ежегодно участвуют в международных, всероссийских, областных фестивалях и конкурсах, и часто становятся лауреатами и победителями.Артамонов отметил, что в новом доме культуры есть большой зрительный зал, рассчитанный на 200 посадочных мест. Он оборудован звуковой, светотехнической и мультимедийной аппаратурой с возможностью кинопоказа, трансляции концертов и фильмов. Внутренний дизайн отвечает современным требованиям. Созданы все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

https://ria.ru/20210202/festival-1595710354.html

липецкая область

задонский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецкая область, задонский район