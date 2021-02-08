https://ria.ru/20210208/kultura-1596493583.html
Дом культуры построили в липецком селе в рамках нацпроекта
Дом культуры построили в липецком селе в рамках нацпроекта
В рамках национального проекта "Культура" в селе Хмелинец Задонского района Липецкой области построен дом культуры, на эти цели был выделен 31 миллион рублей,... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:12
2021-02-08T13:12
2021-02-08T13:12
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
задонский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596494270_0:35:1000:598_1920x0_80_0_0_83c2620c64fc34be8b596f777d777913.jpg
ЛИПЕЦК, 8 фев – РИА Новости. В рамках национального проекта "Культура" в селе Хмелинец Задонского района Липецкой области построен дом культуры, на эти цели был выделен 31 миллион рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он стал четвёртым по счету, построенным в регионе в рамках нацпроекта "Культура", который реализуется в области с 2019 года. В новом здании разместятся 18 клубных формирований. Хмелинецкие коллективы ежегодно участвуют в международных, всероссийских, областных фестивалях и конкурсах, и часто становятся лауреатами и победителями.Артамонов отметил, что в новом доме культуры есть большой зрительный зал, рассчитанный на 200 посадочных мест. Он оборудован звуковой, светотехнической и мультимедийной аппаратурой с возможностью кинопоказа, трансляции концертов и фильмов. Внутренний дизайн отвечает современным требованиям. Созданы все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.
https://ria.ru/20210202/festival-1595710354.html
липецкая область
задонский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596494270_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_68c41563b5140a62c5fd7a433170d1ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область, задонский район
ЛИПЕЦК, 8 фев – РИА Новости.
В рамках национального проекта "Культура" в селе Хмелинец Задонского района Липецкой области
построен дом культуры, на эти цели был выделен 31 миллион рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
Он стал четвёртым по счету, построенным в регионе в рамках нацпроекта "Культура", который реализуется в области с 2019 года. В новом здании разместятся 18 клубных формирований. Хмелинецкие коллективы ежегодно участвуют в международных, всероссийских, областных фестивалях и конкурсах, и часто становятся лауреатами и победителями.
Артамонов отметил, что в новом доме культуры есть большой зрительный зал, рассчитанный на 200 посадочных мест. Он оборудован звуковой, светотехнической и мультимедийной аппаратурой с возможностью кинопоказа, трансляции концертов и фильмов. Внутренний дизайн отвечает современным требованиям. Созданы все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.
"Мы видим, как преображаются наши сёла, открываются социальные объекты, благоустраиваются зоны отдыха. Будем продолжать эту работу, развивать сельские территории, чтобы качественно улучшить жизнь во всех населённых пунктах", – сказал Артамонов.