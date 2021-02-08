Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20210208/kultura-1596493583.html
Дом культуры построили в липецком селе в рамках нацпроекта
Дом культуры построили в липецком селе в рамках нацпроекта
В рамках национального проекта "Культура" в селе Хмелинец Задонского района Липецкой области построен дом культуры, на эти цели был выделен 31 миллион рублей,... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:12
2021-02-08T13:12
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
задонский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596494270_0:35:1000:598_1920x0_80_0_0_83c2620c64fc34be8b596f777d777913.jpg
ЛИПЕЦК, 8 фев – РИА Новости. В рамках национального проекта "Культура" в селе Хмелинец Задонского района Липецкой области построен дом культуры, на эти цели был выделен 31 миллион рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он стал четвёртым по счету, построенным в регионе в рамках нацпроекта "Культура", который реализуется в области с 2019 года. В новом здании разместятся 18 клубных формирований. Хмелинецкие коллективы ежегодно участвуют в международных, всероссийских, областных фестивалях и конкурсах, и часто становятся лауреатами и победителями.Артамонов отметил, что в новом доме культуры есть большой зрительный зал, рассчитанный на 200 посадочных мест. Он оборудован звуковой, светотехнической и мультимедийной аппаратурой с возможностью кинопоказа, трансляции концертов и фильмов. Внутренний дизайн отвечает современным требованиям. Созданы все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.
https://ria.ru/20210202/festival-1595710354.html
липецкая область
задонский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596494270_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_68c41563b5140a62c5fd7a433170d1ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов, липецкая область, задонский район

Дом культуры построили в липецком селе в рамках нацпроекта

13:12 08.02.2021
 
© Фото : Администрация Липецкой областиДом культуры в селе Хмелинец Задонского района
Дом культуры в селе Хмелинец Задонского района - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Фото : Администрация Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 8 фев – РИА Новости. В рамках национального проекта "Культура" в селе Хмелинец Задонского района Липецкой области построен дом культуры, на эти цели был выделен 31 миллион рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он стал четвёртым по счету, построенным в регионе в рамках нацпроекта "Культура", который реализуется в области с 2019 года. В новом здании разместятся 18 клубных формирований. Хмелинецкие коллективы ежегодно участвуют в международных, всероссийских, областных фестивалях и конкурсах, и часто становятся лауреатами и победителями.
Артамонов отметил, что в новом доме культуры есть большой зрительный зал, рассчитанный на 200 посадочных мест. Он оборудован звуковой, светотехнической и мультимедийной аппаратурой с возможностью кинопоказа, трансляции концертов и фильмов. Внутренний дизайн отвечает современным требованиям. Созданы все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.
"Мы видим, как преображаются наши сёла, открываются социальные объекты, благоустраиваются зоны отдыха. Будем продолжать эту работу, развивать сельские территории, чтобы качественно улучшить жизнь во всех населённых пунктах", – сказал Артамонов.
Сдача норм ГТО в Омской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 16:55Липецкая область
В Липецкой области пройдет фестиваль ГТО
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьЗадонский район
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:38Нил Ушаков раскритиковал власти Латвии за запрет российских телеканалов
14:38Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности
14:36В Сомали упал транспортный самолет
14:33В Петербурге задержали подозреваемых в хищении сбережений у пенсионеров
14:33В Еврокомиссии заявили о необходимости диалога с Россией
14:29На сайте Центра Мейерхольда закрыли страницу актрисы Шмыковой
14:28Путин отметил лидерство России в создании вакцин от COVID-19
14:27Вышинский прокомментировал проверку СБУ журналистки за вопрос Медведчуку
14:24Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора в Гатчине
14:24Ученые рассказали, к чему может привести активность вулканов на Камчатке
14:22Володин раскритиковал позицию стран, мешающих распространению вакцины
14:21В Москве арестовали подозреваемых в убийстве хореографа Прониной
14:21В Москве число работников на удаленке сократилось до миллиона человек
14:21Путин поручил разработать программу экологического развития до 2030 года
14:19Официальный курс евро на вторник снизился на 48 копеек
14:15В Турции пообещали безопасный отдых для россиян в новом сезоне
14:09Неверов заявил, что иноагентов не стоит избирать ни в какие органы власти
14:08Власти Москвы оценили ситуацию с ограничениями по коронавирусу
14:08В Пермском крае проверят данные об отсутствии воды в деревне
14:05ФСИН назвала видео о выгребной яме в ангарской ИК-15 фейком
Лента новостейМолния