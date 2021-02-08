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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210208/kosovo-1596548533.html
Настоятель: албанцы в Косово разграбили древнюю православную святыню
Настоятель: албанцы в Косово разграбили древнюю православную святыню
Косовские албанцы задержаны при новом разграблении православной святыни под городом Призрен, сербское духовное наследие в Косово нуждается в срочной защите,... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:53
2021-02-08T16:53
религия и мировоззрение
сербская православная церковь
новости - религия и мировоззрение
косово
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БЕЛГРАД, 8 фев – РИА Новости. Косовские албанцы задержаны при новом разграблении православной святыни под городом Призрен, сербское духовное наследие в Косово нуждается в срочной защите, заявил настоятель уникального монастыря Высокие Дечаны архимандрит Савва Янич.Настоятель известнейшего монастыря XIV века под защитой ЮНЕСКО сообщил в соцсетях, что полиция самопровозглашенной республики 4 февраля задержала двух косоваров за кражу исторических ценностей в ските Святого Петра Коришского под городом Призрен."Они были задержаны на 48 часов, но во время доставки на место отбывания временного заключения один из них сбежал. Объектам Сербской православной церкви в Косово срочно нужна защита!" - написал архимандрит в Facebook.Он отметил, что обворованный средневековый скит подвижника XIII века является крупнейшим в крае, там сохранились уникальные фрески. При этом православная святыня уже несколько раз становилась жертвой воров и вандалов.Ранее авторитетный духовник неоднократно указывал на случаи осквернения православных святынь в Косово и угрозы и нападения на сербское меньшинство в крае. В 2017 году после очередного обострения ситуации он публично заявил, что "все это происходит на глазах западных демократий", которые по его словам, не смогли воспрепятствовать попаданию Косово "в руки организованных бандитов, уже (на тот момент – ред.) 18 лет тянущих его в пропасть хаоса, беззакония, коррупции и этнической ненависти".В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
https://ria.ru/20170217/1488255019.html
https://ria.ru/20110807/413152905.html
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сербская православная церковь, новости - религия и мировоззрение, косово

Настоятель: албанцы в Косово разграбили древнюю православную святыню

16:53 08.02.2021
 
© РИА Новости / Григорий СысоевКосово. Монастырь Грачаница
Косово. Монастырь Грачаница - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕЛГРАД, 8 фев – РИА Новости. Косовские албанцы задержаны при новом разграблении православной святыни под городом Призрен, сербское духовное наследие в Косово нуждается в срочной защите, заявил настоятель уникального монастыря Высокие Дечаны архимандрит Савва Янич.
Настоятель известнейшего монастыря XIV века под защитой ЮНЕСКО сообщил в соцсетях, что полиция самопровозглашенной республики 4 февраля задержала двух косоваров за кражу исторических ценностей в ските Святого Петра Коришского под городом Призрен.
"Они были задержаны на 48 часов, но во время доставки на место отбывания временного заключения один из них сбежал. Объектам Сербской православной церкви в Косово срочно нужна защита!" - написал архимандрит в Facebook.
Монастырь Высокие Дечаны. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.02.2017
17 февраля 2017, 18:36Религия и мировоззрение
Настоятель сербского монастыря: ненависть к сербам в Косово продолжается
Он отметил, что обворованный средневековый скит подвижника XIII века является крупнейшим в крае, там сохранились уникальные фрески. При этом православная святыня уже несколько раз становилась жертвой воров и вандалов.
Ранее авторитетный духовник неоднократно указывал на случаи осквернения православных святынь в Косово и угрозы и нападения на сербское меньшинство в крае. В 2017 году после очередного обострения ситуации он публично заявил, что "все это происходит на глазах западных демократий", которые по его словам, не смогли воспрепятствовать попаданию Косово "в руки организованных бандитов, уже (на тот момент – ред.) 18 лет тянущих его в пропасть хаоса, беззакония, коррупции и этнической ненависти".
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
Глава Сербской православной церкви патриарх Ириней. Архив - РИА Новости, 1920, 07.08.2011
7 августа 2011, 14:42Религия и мировоззрение
Сербская православная церковь против раздела Косово"Я никогда не был за разделение, потому что Косово сербское, и любой раздел будет означать, что наше государство умоет руки от Косово. Это бы означало и отчуждение. Народ в Косово ожидает помощи", - заявил глава СПЦ в опубликованном в воскресенье интервью влиятельной белградской газете "Политика".
 
Религия и мировоззрениеСербская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеКосово
 
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