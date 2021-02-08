https://ria.ru/20210208/korruptsiya-1596558330.html
Жириновский рассказал, как победить коррупцию
Жириновский рассказал, как победить коррупцию
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал ряд мер, которые, по его мнению, помогут в борьбе с коррупцией в РФ, среди них – прослушивание звонков чиновников. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T17:38
2021-02-08T17:38
2021-02-08T17:38
россия
лдпр
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политика
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал ряд мер, которые, по его мнению, помогут в борьбе с коррупцией в РФ, среди них – прослушивание звонков чиновников.В понедельник Жириновский ответил на вопросы подписчиков в своем Instagram."Чтобы победить коррупцию, нужно жестко контролировать чиновников. Следить за рабочим местом, прослушивать звонки, контролировать счета и время рассмотрения документов", - написал лидер ЛДПР, отвечая на вопрос подписчика, как победить коррупцию в РФ.
https://ria.ru/20201202/korruptsiya-1587416870.html
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россия, лдпр, владимир жириновский, политика