https://ria.ru/20210208/korpus-1596464563.html

В Красноярске появится новый корпус дома-интерната для пожилых людей

В Красноярске появится новый корпус дома-интерната для пожилых людей

Новый корпус для дома-интерната пожилых людей и инвалидов стоимостью 527 миллионов рублей в рамках национального проекта "Демография" будет построен в... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T10:51

2021-02-08T10:51

2021-02-08T10:51

красноярск

общество

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КРАСНОЯРСК, 8 фев - РИА Новости. Новый корпус для дома-интерната пожилых людей и инвалидов стоимостью 527 миллионов рублей в рамках национального проекта "Демография" будет построен в Красноярске ориентировочно в 2023 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.По ее данным, строительство нового жилого корпуса на 100 мест началось на территории Красноярского дома-интерната для пожилых и инвалидов "Ботанический"."В последнее время как на федеральном, так и региональном уровне большое внимание уделяется вопросу приведения в порядок учреждений, в которых проживают пожилые граждане и инвалиды. Новый корпус будет возведен в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". На реализацию проекта планируется выделить более 527 млн рублей, большая часть из которых - средства федерального бюджета", - приводит пресс-служба слова министра социальной политики региона Ирины Пастуховой.Новое четырехэтажное здание будет соответствовать всем современным требованиям, предъявляемым к таким объектам. Планируется, что в просторных комнатах будут проживать по один-два человека. В проекте предусмотрены зал для занятий лечебной физкультурой, кабинет массажа, компьютерный класс, читальный зал, кабинеты музыки и рисунка, различные мастерские, зимний сад и камера хранения личных вещей."Кроме того, в новом корпусе будет располагаться и столовая с обеденным залом на 100 мест. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2023 году", - сообщили в пресс-службе.В пресс-службе также отметили, что губернатор и краевые власти уделяют пристальное внимание вопросу приведения в порядок учреждений, в которых проживают пожилые граждане и инвалиды. В регионе есть здания, построенные еще в 50-х годах прошлого века и которые уже не отвечают современным требованиям безопасности и комфорта. Власти региона поставили задачу в течение пяти лет перевести людей из старых корпусов в новые.С 2022 по 2025 годы планируется строительство еще двух спальных корпусов в Козульском психоневрологическом интернате, которые после введения в эксплуатацию позволят "не только закрыть вопрос с очередями в подобные учреждения, но и перевести инвалидов из деревянных зданий в современные благоустроенные корпуса".Всего в крае действуют 33 стационарных учреждения социального обслуживания, в которых проживает почти 6,5 тысяч человек.

https://ria.ru/20210128/transport-1594935990.html

https://ria.ru/20210126/krasnoyarsk-1594571210.html

https://ria.ru/20210125/agrarii-1594416482.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, общество