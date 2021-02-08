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В Красноярске появится новый корпус дома-интерната для пожилых людей
В Красноярске появится новый корпус дома-интерната для пожилых людей
Новый корпус для дома-интерната пожилых людей и инвалидов стоимостью 527 миллионов рублей в рамках национального проекта "Демография" будет построен в... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T10:51
2021-02-08T10:51
красноярск
общество
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КРАСНОЯРСК, 8 фев - РИА Новости. Новый корпус для дома-интерната пожилых людей и инвалидов стоимостью 527 миллионов рублей в рамках национального проекта "Демография" будет построен в Красноярске ориентировочно в 2023 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.По ее данным, строительство нового жилого корпуса на 100 мест началось на территории Красноярского дома-интерната для пожилых и инвалидов "Ботанический"."В последнее время как на федеральном, так и региональном уровне большое внимание уделяется вопросу приведения в порядок учреждений, в которых проживают пожилые граждане и инвалиды. Новый корпус будет возведен в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". На реализацию проекта планируется выделить более 527 млн рублей, большая часть из которых - средства федерального бюджета", - приводит пресс-служба слова министра социальной политики региона Ирины Пастуховой.Новое четырехэтажное здание будет соответствовать всем современным требованиям, предъявляемым к таким объектам. Планируется, что в просторных комнатах будут проживать по один-два человека. В проекте предусмотрены зал для занятий лечебной физкультурой, кабинет массажа, компьютерный класс, читальный зал, кабинеты музыки и рисунка, различные мастерские, зимний сад и камера хранения личных вещей."Кроме того, в новом корпусе будет располагаться и столовая с обеденным залом на 100 мест. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2023 году", - сообщили в пресс-службе.В пресс-службе также отметили, что губернатор и краевые власти уделяют пристальное внимание вопросу приведения в порядок учреждений, в которых проживают пожилые граждане и инвалиды. В регионе есть здания, построенные еще в 50-х годах прошлого века и которые уже не отвечают современным требованиям безопасности и комфорта. Власти региона поставили задачу в течение пяти лет перевести людей из старых корпусов в новые.С 2022 по 2025 годы планируется строительство еще двух спальных корпусов в Козульском психоневрологическом интернате, которые после введения в эксплуатацию позволят "не только закрыть вопрос с очередями в подобные учреждения, но и перевести инвалидов из деревянных зданий в современные благоустроенные корпуса".Всего в крае действуют 33 стационарных учреждения социального обслуживания, в которых проживает почти 6,5 тысяч человек.
https://ria.ru/20210128/transport-1594935990.html
https://ria.ru/20210126/krasnoyarsk-1594571210.html
https://ria.ru/20210125/agrarii-1594416482.html
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красноярск, общество

В Красноярске появится новый корпус дома-интерната для пожилых людей

10:51 08.02.2021
 
© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Александр Паниотов
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 8 фев - РИА Новости. Новый корпус для дома-интерната пожилых людей и инвалидов стоимостью 527 миллионов рублей в рамках национального проекта "Демография" будет построен в Красноярске ориентировочно в 2023 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
По ее данным, строительство нового жилого корпуса на 100 мест началось на территории Красноярского дома-интерната для пожилых и инвалидов "Ботанический".
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"В последнее время как на федеральном, так и региональном уровне большое внимание уделяется вопросу приведения в порядок учреждений, в которых проживают пожилые граждане и инвалиды. Новый корпус будет возведен в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". На реализацию проекта планируется выделить более 527 млн рублей, большая часть из которых - средства федерального бюджета", - приводит пресс-служба слова министра социальной политики региона Ирины Пастуховой.
Новое четырехэтажное здание будет соответствовать всем современным требованиям, предъявляемым к таким объектам. Планируется, что в просторных комнатах будут проживать по один-два человека. В проекте предусмотрены зал для занятий лечебной физкультурой, кабинет массажа, компьютерный класс, читальный зал, кабинеты музыки и рисунка, различные мастерские, зимний сад и камера хранения личных вещей.
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"Кроме того, в новом корпусе будет располагаться и столовая с обеденным залом на 100 мест. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2023 году", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе также отметили, что губернатор и краевые власти уделяют пристальное внимание вопросу приведения в порядок учреждений, в которых проживают пожилые граждане и инвалиды. В регионе есть здания, построенные еще в 50-х годах прошлого века и которые уже не отвечают современным требованиям безопасности и комфорта. Власти региона поставили задачу в течение пяти лет перевести людей из старых корпусов в новые.
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С 2022 по 2025 годы планируется строительство еще двух спальных корпусов в Козульском психоневрологическом интернате, которые после введения в эксплуатацию позволят "не только закрыть вопрос с очередями в подобные учреждения, но и перевести инвалидов из деревянных зданий в современные благоустроенные корпуса".
Всего в крае действуют 33 стационарных учреждения социального обслуживания, в которых проживает почти 6,5 тысяч человек.
 
КрасноярскОбщество
 
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