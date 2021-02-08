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Голикова заявила, что Россия медленно приближается к нормальной жизни
Голикова заявила, что Россия медленно приближается к нормальной жизни
Благодаря снижению напряженности в ситуации с пандемией, Россия медленными темпами приближается к нормальной жизни, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T18:09
2021-02-08T18:09
2021-02-08T18:11
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Благодаря снижению напряженности в ситуации с пандемией, Россия медленными темпами приближается к нормальной жизни, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Она назвала это хорошим знаком и отметила, что для работников сферы искусства это очень важно, потому что, несмотря на все возможности цифровой трансформации, ничто в культуре не заменит общения со зрителем, общения с людьми, ничто не заменит настоящие аплодисменты и настоящее эмоциональное восхищение."Все-таки мы потихонечку оттаиваем, все-таки пандемия потихонечку отступает. Очень хочется, чтобы этот положительный тренд продолжился", - добавила Голикова.
https://ria.ru/20210208/immunitet-1596553131.html
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Благодаря снижению напряженности в ситуации с пандемией, Россия медленными темпами приближается к нормальной жизни, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Я очень рада вас приветствовать вас сегодня, особенно когда напряженность новой коронавирусной инфекции снижается, ситуация стабилизируется и мы, хотя и медленными темпами, но приближаемся к нормальной жизни", - заявила она на совещании с деятелями культуры и искусства.
Она назвала это хорошим знаком и отметила, что для работников сферы искусства это очень важно, потому что, несмотря на все возможности цифровой трансформации, ничто в культуре не заменит общения со зрителем, общения с людьми, ничто не заменит настоящие аплодисменты и настоящее эмоциональное восхищение.
"Все-таки мы потихонечку оттаиваем, все-таки пандемия потихонечку отступает. Очень хочется, чтобы этот положительный тренд продолжился", - добавила Голикова.