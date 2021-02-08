https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596564486.html

Голикова заявила, что Россия медленно приближается к нормальной жизни

Голикова заявила, что Россия медленно приближается к нормальной жизни

Благодаря снижению напряженности в ситуации с пандемией, Россия медленными темпами приближается к нормальной жизни, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T18:09

2021-02-08T18:09

2021-02-08T18:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Благодаря снижению напряженности в ситуации с пандемией, Россия медленными темпами приближается к нормальной жизни, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Она назвала это хорошим знаком и отметила, что для работников сферы искусства это очень важно, потому что, несмотря на все возможности цифровой трансформации, ничто в культуре не заменит общения со зрителем, общения с людьми, ничто не заменит настоящие аплодисменты и настоящее эмоциональное восхищение."Все-таки мы потихонечку оттаиваем, все-таки пандемия потихонечку отступает. Очень хочется, чтобы этот положительный тренд продолжился", - добавила Голикова.

https://ria.ru/20210208/immunitet-1596553131.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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