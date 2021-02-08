https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596555846.html

Росстат назвал число умерших из-за коронавируса в 2020 году

Росстат назвал число умерших из-за коронавируса в 2020 году

Коронавирус в 2020 году стал основной причиной смерти почти 86,5 тысячи человек в России, следует из данных Росстата, опубликованных в понедельник. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T17:32

2021-02-08T17:32

2021-02-08T17:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Коронавирус в 2020 году стал основной причиной смерти почти 86,5 тысячи человек в России, следует из данных Росстата, опубликованных в понедельник.Росстат ежемесячно публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не повлиял на осложнение заболеваний, ставших причиной смерти.В общей сложности по всем этим категориям, статистику по которым ведет Росстат, с апреля в РФ умерли 162 429 человека с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией (в том числе в апреле - 2 825 человек, в мае - 12 669, в июне - 12 335, июле - 10 371, августе - 7 673, сентябре – 10 179, октябре – 24 333, ноябре – 37 609, декабре – 44 435).Согласно данным Росстата, число умерших в РФ, когда коронавирус был идентифицирован и стал основной причиной смерти, в 2020 году составило 86 498 случаев. Кроме того, в 17 470 случаях вирус предполагается как основная причина смерти. Еще в 13 524 случаях коронавирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений, а в 44 937 случаях коронавирус был диагностирован у умершего, но ее причины были другими.В декабре коронавирус стал основной причиной смерти 25 980 человек в России, еще в 5 570 случаях он предполагается как основная причина, смертельные осложнения он вызвал у 2 065 человек, и в 10 820 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений, сообщил Росстат.Общая смертность в России в декабре 2020 года составила 243,2 тысячи человек против 149,2 тысячи человек, в целом за 2020 год умерло 2,124 миллиона человек против 1,801 тысячи человек.

https://ria.ru/20210208/immunitet-1596553131.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество