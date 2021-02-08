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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596542088.html
В ЮНИСЕФ не увидели улучшения ситуации с COVID-19 на Украине
В ЮНИСЕФ не увидели улучшения ситуации с COVID-19 на Украине
Ситуация с коронавирусом COVID-19 на Украине хуже, чем отражает статистика минздрава, из-за небольшого числа тестируемых, заявила глава представительства ЮНИСЕФ РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:32
2021-02-08T16:32
распространение коронавируса
максим степанов
юнисеф
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом COVID-19 на Украине хуже, чем отражает статистика минздрава, из-за небольшого числа тестируемых, заявила глава представительства ЮНИСЕФ в стране Лотта Сильвандер.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 на Украине стабилизировалась, число заболевших за неделю снизилось в три раза."В отличие от министра (здравоохранения Максима Степанова – Прим. ред.), я бы не сказала, что ситуация (с заболеваемостью коронавирусом на Украине – ред.) улучшилась. Во многих регионах ситуация с коронавирусом ухудшилась, увеличились показатели, особенно это касается больниц. Хочу отметить, что... количество тестирования ПЦР и на антигены в данный момент... недостаточно, оно должно быть увеличено минимум в три раза", - сказала Сильвандер на пресс-конференции в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в понедельник.Она отметила, что те хорошие показатели, которые показывает Минздрав, "на самом деле ниже, чем в реальной жизни".Власти Украины из-за коронавируса вводили локдаун с 8 по 24 января. Однако и после его завершения карантинные ограничения остаются в силе. В частности, запрещается проведение в развлекательных заведениях и общепитах праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов; массовых мероприятий, в которых принимают участие более 20 человек и не соблюдена дистанция в 1,5 метра между участниками; работа кинотеатров и учреждений культуры с заполненностью более 50% мест одного зала; перевозка в общественном транспорте большего числа пассажиров, чем количество посадочных мест.
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максим степанов, юнисеф, владимир зеленский, украина, в мире

В ЮНИСЕФ не увидели улучшения ситуации с COVID-19 на Украине

16:32 08.02.2021
 
© REUTERS / Gleb GaranichМедицинский работник возле больницы для пациентов c коронавирусом (COVID-19) в Киеве, Украина
Медицинский работник возле больницы для пациентов c коронавирусом (COVID-19) в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
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КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом COVID-19 на Украине хуже, чем отражает статистика минздрава, из-за небольшого числа тестируемых, заявила глава представительства ЮНИСЕФ в стране Лотта Сильвандер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 на Украине стабилизировалась, число заболевших за неделю снизилось в три раза.
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"В отличие от министра (здравоохранения Максима Степанова – Прим. ред.), я бы не сказала, что ситуация (с заболеваемостью коронавирусом на Украине – ред.) улучшилась. Во многих регионах ситуация с коронавирусом ухудшилась, увеличились показатели, особенно это касается больниц. Хочу отметить, что... количество тестирования ПЦР и на антигены в данный момент... недостаточно, оно должно быть увеличено минимум в три раза", - сказала Сильвандер на пресс-конференции в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в понедельник.
Она отметила, что те хорошие показатели, которые показывает Минздрав, "на самом деле ниже, чем в реальной жизни".
Власти Украины из-за коронавируса вводили локдаун с 8 по 24 января. Однако и после его завершения карантинные ограничения остаются в силе. В частности, запрещается проведение в развлекательных заведениях и общепитах праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов; массовых мероприятий, в которых принимают участие более 20 человек и не соблюдена дистанция в 1,5 метра между участниками; работа кинотеатров и учреждений культуры с заполненностью более 50% мест одного зала; перевозка в общественном транспорте большего числа пассажиров, чем количество посадочных мест.
 
Распространение коронавирусаМаксим СтепановЮНИСЕФВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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