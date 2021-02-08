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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596529889.html
В США число случаев COVID-19 превысило 27 миллионов
В США число случаев COVID-19 превысило 27 миллионов
Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило отметку в 27 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:42
2021-02-08T15:42
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило отметку в 27 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 27 008 096, число летальных случаев составляет 463 482.Согласно данным университета, за сутки коронавирусом в США заразились 86 928 человек, скончались 1268 пациентов с COVID-19.Отметку в 26 миллионов случаев США превысили 30 января.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США число случаев COVID-19 превысило 27 миллионов

15:42 08.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило отметку в 27 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 27 008 096, число летальных случаев составляет 463 482.
Согласно данным университета, за сутки коронавирусом в США заразились 86 928 человек, скончались 1268 пациентов с COVID-19.
Отметку в 26 миллионов случаев США превысили 30 января.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
 
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