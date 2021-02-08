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В Москве за сутки госпитализировали 622 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 622 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализированы 622 человека с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T10:40
2021-02-08T10:42
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 622 человека с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 62 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 622 человека с COVID-19

10:40 08.02.2021 (обновлено: 10:42 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 622 человека с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице выздоровели ещё 3349 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 851 171. В Москве выявлено 1728 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 622 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончались 62 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
 
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