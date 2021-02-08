https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596463135.html

В Москве за сутки госпитализировали 622 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 622 человека с COVID-19

За последние сутки в Москве госпитализированы 622 человека с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T10:40

2021-02-08T10:40

2021-02-08T10:42

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 622 человека с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 62 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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