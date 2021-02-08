https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596461464.html

Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки

Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 в регионах России за последние сутки зафиксирован в Туве и Ненецком автономном округе - 0,1%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T10:32

2021-02-08T10:32

2021-02-08T10:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ханты-мансийский автономный округ

здоровье - общество

костромская область

общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев COVID-19 в регионах России за последние сутки зафиксирован в Туве и Ненецком автономном округе - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Суточный темп прироста в 0,3% отмечен в Дагестане, Якутии, Чечне, на Алтае, в Ханты-Мансийском автономном округе, Адыгее, Томской, Псковской, Мурманской, Кемеровской областях, Карачаево-Черкессии, Костромской области.

ханты-мансийский автономный округ

костромская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, здоровье - общество, костромская область, общество