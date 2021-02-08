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Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки
Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 в регионах России за последние сутки зафиксирован в Туве и Ненецком автономном округе - 0,1%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T10:32
2021-02-08T10:32
2021-02-08T10:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
здоровье - общество
костромская область
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев COVID-19 в регионах России за последние сутки зафиксирован в Туве и Ненецком автономном округе - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Суточный темп прироста в 0,3% отмечен в Дагестане, Якутии, Чечне, на Алтае, в Ханты-Мансийском автономном округе, Адыгее, Томской, Псковской, Мурманской, Кемеровской областях, Карачаево-Черкессии, Костромской области.
ханты-мансийский автономный округ
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, здоровье - общество, костромская область, общество