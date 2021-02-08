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Минздрав утвердил новые рекомендации по профилактике и лечению COVID-19
Минздрав утвердил новые рекомендации по профилактике и лечению COVID-19
Минздрав России утвердил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T00:32
2021-02-08T00:32
2021-02-08T00:32
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Минздрав России утвердил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.На основании новых научных данных в рекомендации включены новые препараты для противовоспалительной и антимикробной терапии, уточнили в пресс-службе.Кроме того, в рекомендациях отмечается, что антибактериальная терапия должна назначаться только при наличии убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции.Также в новой версии рекомендаций усовершенствованы схемы лечения в амбулаторных и стационарных условиях в зависимости от тяжести течения заболевания и подходы к интенсивной терапии пациентов с острой дыхательной недостаточностью, подчеркнули в Минздраве."Добавлены рекомендации по особенностям оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и хронической болезнью почек. Определены особенности диспансерного наблюдения за пациентами, перенесшими COVID-19",- добавили в пресс-службе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Минздрав России
утвердил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса
, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
"Минздрав России утвердил 10 версию Временных методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную ведущими российскими экспертами. В ней усовершенствованы подходы к профилактике, диагностике и лечению COVID-19",- говорится в сообщении.
На основании новых научных данных в рекомендации включены новые препараты для противовоспалительной и антимикробной терапии, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, в рекомендациях отмечается, что антибактериальная терапия должна назначаться только при наличии убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции.
Также в новой версии рекомендаций усовершенствованы схемы лечения в амбулаторных и стационарных условиях в зависимости от тяжести течения заболевания и подходы к интенсивной терапии пациентов с острой дыхательной недостаточностью, подчеркнули в Минздраве.
"Добавлены рекомендации по особенностям оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и хронической болезнью почек. Определены особенности диспансерного наблюдения за пациентами, перенесшими COVID-19",- добавили в пресс-службе.