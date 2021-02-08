https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596436148.html

Минздрав утвердил новые рекомендации по профилактике и лечению COVID-19

Минздрав утвердил новые рекомендации по профилактике и лечению COVID-19

Минздрав России утвердил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T00:32

2021-02-08T00:32

2021-02-08T00:32

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Минздрав России утвердил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.На основании новых научных данных в рекомендации включены новые препараты для противовоспалительной и антимикробной терапии, уточнили в пресс-службе.Кроме того, в рекомендациях отмечается, что антибактериальная терапия должна назначаться только при наличии убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции.Также в новой версии рекомендаций усовершенствованы схемы лечения в амбулаторных и стационарных условиях в зависимости от тяжести течения заболевания и подходы к интенсивной терапии пациентов с острой дыхательной недостаточностью, подчеркнули в Минздраве."Добавлены рекомендации по особенностям оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и хронической болезнью почек. Определены особенности диспансерного наблюдения за пациентами, перенесшими COVID-19",- добавили в пресс-службе.

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2021

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