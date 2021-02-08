https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596435043.html

Минздрав: онкологические заболевания утяжеляют течение COVID-19

Минздрав: онкологические заболевания утяжеляют течение COVID-19

Онкологические заболевания утяжеляют течение коронавирусной инфекции, больным раком надо соблюдать все меры профилактики COVID-19, следует из десятой версии... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T00:12

2021-02-08T00:12

2021-02-08T00:12

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коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Онкологические заболевания утяжеляют течение коронавирусной инфекции, больным раком надо соблюдать все меры профилактики COVID-19, следует из десятой версии рекомендаций Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.Пациенты с онкологическими заболеваниями должны следовать всем рекомендациям по профилактике COVID-19, уточняется в документе.Несмотря на более высокий риск развития осложнений у пациентов с онкологическими заболеваниями и высоким риском тяжелого течения COVID-19, лечение коронавируса проводится в соответствии с общими рекомендациями для пациентов с COVID-19, но с более тщательным мониторингом состояния пациентов, следует из документа.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество