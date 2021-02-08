https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596434470.html

Минздрав сократил список лекарств для лечения от COVID-19

Минздрав сократил список лекарств для лечения от COVID-19

В список возможных к назначению лекарств для лечения COVID-19 у взрослых вошли пять препаратов, это следует из десятой версии рекомендаций Минздрава по... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T00:04

2021-02-08T00:04

2021-02-08T07:24

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В список возможных к назначению лекарств для лечения COVID-19 у взрослых вошли пять препаратов, это следует из десятой версии рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.В предыдущей версии рекомендаций значились шесть препаратов, в новом документе исключен азитромицин.При этом все препараты противопоказаны беременным женщинам, они могут принимать только рекомбинантный ИФН-α2b, уточняется в документе.Кроме того, в рекомендациях отмечается, что антибактериальная терапия должна назначаться только при наличии убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции.Также в новой версии рекомендаций усовершенствованы схемы лечения в амбулаторных и стационарных условиях в зависимости от тяжести течения заболевания и подходы к интенсивной терапии пациентов с острой дыхательной недостаточностью."Добавлены рекомендации по особенностям оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и хронической болезнью почек. Определены особенности диспансерного наблюдения за пациентами, перенесшими COVID-19", — сообщили в пресс-службе Минздрава.В сентябре прошлого года Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед".В середине октября ведомство зарегистрировало предельные отпускные цены на эти лекарства.

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество