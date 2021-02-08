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В Подмосковье сняли ограничение на посещение ночных клубов
В Подмосковье сняли ограничение на посещение ночных клубов
В Подмосковье снято ограничение на посещение ночных клубов, соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте правительства Московской области. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:11
2021-02-08T13:11
2021-02-08T13:29
общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Подмосковье снято ограничение на посещение ночных клубов, соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте правительства Московской области.Согласно этому подпункту в постановлении, вводящем в Подмосковье режим повышенной готовности для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, признается утратившим силу положение о приостановке посещения "гражданами ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов".
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общество, коронавирус в россии, московская область (подмосковье)