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Храм своими руками: односельчане более 10 лет восстанавливают церковь
Храм своими руками: односельчане более 10 лет восстанавливают церковь
Жители Урала более 10 лет восстанавливают храм Святителя Николая Чудотворца в селе Каменноозерское Свердловской области. Церковь была построена еще в середине XIX века. В разные годы здесь были дом культуры, кинотеатр, автостанция и спортивный зал. Сейчас это действующий храм, хоть и не до конца восстановленный.
2021-02-08T21:02
2021-02-08T21:02
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353
60
Храм своими руками: односельчане более 10 лет восстанавливают церковь
Жители Урала более 10 лет восстанавливают храм Святителя Николая Чудотворца в селе Каменноозерское Свердловской области. Церковь была построена еще в середине XIX века. В разные годы здесь были Дом культуры, кинотеатр, автостанция и спортивный зал. Сейчас это действующий храм, хоть и не до конца восстановленный.
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видео, религия, видео
Храм своими руками: односельчане более 10 лет восстанавливают церковь
Жители Урала более 10 лет восстанавливают храм Святителя Николая Чудотворца в селе Каменноозерское Свердловской области. Церковь была построена еще в середине XIX века. В разные годы здесь были дом культуры, кинотеатр, автостанция и спортивный зал. Сейчас это действующий храм, хоть и не до конца восстановленный.
2021-02-08T21:02
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Храм своими руками: односельчане более 10 лет восстанавливают церковь

21:02 08.02.2021
 
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Жители Урала более 10 лет восстанавливают храм Святителя Николая Чудотворца в селе Каменноозерское Свердловской области. Церковь была построена еще в середине XIX века. В разные годы здесь были дом культуры, кинотеатр, автостанция и спортивный зал. Сейчас это действующий храм, хоть и не до конца восстановленный.
 
 
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