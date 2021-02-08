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Храм своими руками: односельчане более 10 лет восстанавливают церковь
Храм своими руками: односельчане более 10 лет восстанавливают церковь
Жители Урала более 10 лет восстанавливают храм Святителя Николая Чудотворца в селе Каменноозерское Свердловской области. Церковь была построена еще в середине XIX века. В разные годы здесь были дом культуры, кинотеатр, автостанция и спортивный зал. Сейчас это действующий храм, хоть и не до конца восстановленный.
2021-02-08T21:02
2021-02-08T21:02
2021-02-08T21:02
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Храм своими руками: односельчане более 10 лет восстанавливают церковь
Жители Урала более 10 лет восстанавливают храм Святителя Николая Чудотворца в селе Каменноозерское Свердловской области. Церковь была построена еще в середине XIX века. В разные годы здесь были Дом культуры, кинотеатр, автостанция и спортивный зал. Сейчас это действующий храм, хоть и не до конца восстановленный.
2021-02-08T21:02
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Храм своими руками: односельчане более 10 лет восстанавливают церковь
Жители Урала более 10 лет восстанавливают храм Святителя Николая Чудотворца в селе Каменноозерское Свердловской области. Церковь была построена еще в середине XIX века. В разные годы здесь были дом культуры, кинотеатр, автостанция и спортивный зал. Сейчас это действующий храм, хоть и не до конца восстановленный.
2021-02-08T21:02
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PT2M50S
Храм своими руками: односельчане более 10 лет восстанавливают церковь
Жители Урала более 10 лет восстанавливают храм Святителя Николая Чудотворца в селе Каменноозерское Свердловской области. Церковь была построена еще в середине XIX века. В разные годы здесь были дом культуры, кинотеатр, автостанция и спортивный зал. Сейчас это действующий храм, хоть и не до конца восстановленный.