Храм своими руками: односельчане более 10 лет восстанавливают церковь

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Жители Урала более 10 лет восстанавливают храм Святителя Николая Чудотворца в селе Каменноозерское Свердловской области. Церковь была построена еще в середине XIX века. В разные годы здесь были дом культуры, кинотеатр, автостанция и спортивный зал. Сейчас это действующий храм, хоть и не до конца восстановленный.