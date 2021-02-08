https://ria.ru/20210208/inoagenty-1596508296.html

Неверов заявил, что иноагентов не стоит избирать ни в какие органы власти

Неверов заявил, что иноагентов не стоит избирать ни в какие органы власти

Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов считает, что иностранным агентам не нужно избираться ни в какие органы госвласти РФ. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T14:09

2021-02-08T14:09

2021-02-08T14:23

россия

сергей неверов

политика

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов считает, что иностранным агентам не нужно избираться ни в какие органы госвласти РФ.Ранее бизнес-сообщество направило обращение на имя спикеров Госдумы и Совфеда Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко за подписью президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахмана Янсукова, где предлагается парламенту внести поправки в законодательство, которые не позволят физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в российских выборах всех уровней, а также отмечается, что предотвращение возможного участия в выборах в Госдуму Юлии Навальной позволит предотвратить "белорусский сценарий".Ранее Володин, комментируя это предложение, заявил, что любая инициатива требует обсуждения, и добавил, что само обращение в Госдуму не поступало.

https://ria.ru/20210208/fizlitsa-inoagenty-1596483695.html

россия

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россия, сергей неверов, политика