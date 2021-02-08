Неверов заявил, что иноагентов не стоит избирать ни в какие органы власти
14:09 08.02.2021 (обновлено: 14:23 08.02.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе РФ Сергей Неверов в ситуационном центре "Единой России" по мониторингу хода голосования
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов считает, что иностранным агентам не нужно избираться ни в какие органы госвласти РФ.
Ранее бизнес-сообщество направило обращение на имя спикеров Госдумы и Совфеда Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко за подписью президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахмана Янсукова, где предлагается парламенту внести поправки в законодательство, которые не позволят физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в российских выборах всех уровней, а также отмечается, что предотвращение возможного участия в выборах в Госдуму Юлии Навальной позволит предотвратить "белорусский сценарий".
"Я вообще считаю, что иностранным агентам не нужно избираться ни в какие органы госвласти. Есть иностранные агенты - то пусть они ими будут", - сказал Неверов журналистам, комментируя инициативу.
Ранее Володин, комментируя это предложение, заявил, что любая инициатива требует обсуждения, и добавил, что само обращение в Госдуму не поступало.