https://ria.ru/20210208/innovatsii-1596537906.html

Путин призвал оставить межведомственные дрязги во имя реализации проектов

Путин призвал оставить межведомственные дрязги во имя реализации проектов

Президент РФ Владимир Путин призвал оставить межведомственные дрязги в прошлом, действовать единым фронтом, чтобы осуществлять инновационные проекты в России. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T16:14

2021-02-08T16:14

2021-02-08T16:14

россия

открытия - риа наука

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596511625_0:339:3037:2047_1920x0_80_0_0_a09f5fc2847ddf4fb0f7c2fea6395c1d.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал оставить межведомственные дрязги в прошлом, действовать единым фронтом, чтобы осуществлять инновационные проекты в России."Чтобы двигаться в будущее, нам, безусловно, нужно оставить эти межведомственные дрязги в прошлом. Действовать нужно, что называется, единым фронтом, консолидировать усилия, только так мы сможем осуществить крупные инновационные проекты, которые имеют общегосударственное значение, напрямую влияют на жизнь каждой семьи, каждого гражданина России", - сказал Путин на совете при президенте РФ по науке и образованию.Среди таких проектов, по его словам, разработка и массовый выпуск передового отечественного оборудования, в том числе, медицинского, материалов для новых лекарств, а также внедрение отечественных технологий климатического мониторинга.

https://ria.ru/20210208/nauka-1596535222.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, открытия - риа наука, владимир путин, общество