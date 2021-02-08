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Путин призвал оставить межведомственные дрязги во имя реализации проектов
Путин призвал оставить межведомственные дрязги во имя реализации проектов
Президент РФ Владимир Путин призвал оставить межведомственные дрязги в прошлом, действовать единым фронтом, чтобы осуществлять инновационные проекты в России. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:14
2021-02-08T16:14
2021-02-08T16:14
россия
открытия - риа наука
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал оставить межведомственные дрязги в прошлом, действовать единым фронтом, чтобы осуществлять инновационные проекты в России."Чтобы двигаться в будущее, нам, безусловно, нужно оставить эти межведомственные дрязги в прошлом. Действовать нужно, что называется, единым фронтом, консолидировать усилия, только так мы сможем осуществить крупные инновационные проекты, которые имеют общегосударственное значение, напрямую влияют на жизнь каждой семьи, каждого гражданина России", - сказал Путин на совете при президенте РФ по науке и образованию.Среди таких проектов, по его словам, разработка и массовый выпуск передового отечественного оборудования, в том числе, медицинского, материалов для новых лекарств, а также внедрение отечественных технологий климатического мониторинга.
https://ria.ru/20210208/nauka-1596535222.html
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россия, открытия - риа наука, владимир путин, общество
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
призвал оставить межведомственные дрязги в прошлом, действовать единым фронтом, чтобы осуществлять инновационные проекты в России
.
"Чтобы двигаться в будущее, нам, безусловно, нужно оставить эти межведомственные дрязги в прошлом. Действовать нужно, что называется, единым фронтом, консолидировать усилия, только так мы сможем осуществить крупные инновационные проекты, которые имеют общегосударственное значение, напрямую влияют на жизнь каждой семьи, каждого гражданина России", - сказал Путин на совете при президенте РФ по науке и образованию.
Среди таких проектов, по его словам, разработка и массовый выпуск передового отечественного оборудования, в том числе, медицинского, материалов для новых лекарств, а также внедрение отечественных технологий климатического мониторинга.