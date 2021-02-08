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Распространение коронавируса
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Сенатор оценил сроки создания коллективного иммунитета к коронавирусу
Сенатор оценил сроки создания коллективного иммунитета к коронавирусу
При существующих темпах вакцинации от коронавируса России понадобится семь лет для создания коллективного иммунитета, переломить ситуацию может только более... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T17:20
2021-02-08T17:20
распространение коронавируса
владимир круглый
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. При существующих темпах вакцинации от коронавируса России понадобится семь лет для создания коллективного иммунитета, переломить ситуацию может только более активная иммунизация, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.По его словам, нерешительность в вакцинации – очень серьёзная проблема в здравоохранении, и сейчас специалисты изучают причины, по которым люди не доверяют вакцинам."У всех разные причины, основная из них – ложная информация в интернете", - добавил он.Законодатель считает, что нужна более активная иммунизация, и напоминает о высоких показателях вакцинации в Израиле и Великобритании.Круглый также уверен, что создание вакцины "Спутник V" стало "прорывом российской науки". По его словам, публикация в старейшем медицинском научном журнале мира "Lancet" повлияла на мнения многих экспертов.Журнал привел результаты третьей фазы клинических исследований. Данные, представленные в издании, доказывают, что "Спутник V" - не только первая в мире вакцина от коронавируса, но и одна из лучших."Сам факт публикации говорит о том, что все пострегистрационные исследования проведены по самым высоким стандартам", - отметил парламентарий.Он подчеркнул, что "Спутник V" показал результаты по выработке иммунитета лучше, чем у зарубежных вакцин против коронавируса, в частности, лучше, чем у вакцины компании Pfizer.Российский препарат обеспечивает выработку иммунитета на уровне 91,6% и 100-процентное предотвращение развития тяжелых форм заболевания.
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владимир круглый, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Сенатор оценил сроки создания коллективного иммунитета к коронавирусу

17:20 08.02.2021
 
© Sputnik / Александр Миочич / Перейти в фотобанкМужчине делают прививку российской вакциной против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") в Белграде
Мужчине делают прививку российской вакциной против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) в Белграде - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. При существующих темпах вакцинации от коронавируса России понадобится семь лет для создания коллективного иммунитета, переломить ситуацию может только более активная иммунизация, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
"Если у нас будет идти вакцинация такими же темпами, как сейчас, то, по подсчетам специалистов, это займет семь лет. Это бессмысленно, это постоянное, вялотекущее течение заболевания", - сказал Круглый в эфире телеканала "Вместе РФ".
По его словам, нерешительность в вакцинации – очень серьёзная проблема в здравоохранении, и сейчас специалисты изучают причины, по которым люди не доверяют вакцинам.
"У всех разные причины, основная из них – ложная информация в интернете", - добавил он.
Законодатель считает, что нужна более активная иммунизация, и напоминает о высоких показателях вакцинации в Израиле и Великобритании.
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Круглый также уверен, что создание вакцины "Спутник V" стало "прорывом российской науки". По его словам, публикация в старейшем медицинском научном журнале мира "Lancet" повлияла на мнения многих экспертов.
Журнал привел результаты третьей фазы клинических исследований. Данные, представленные в издании, доказывают, что "Спутник V" - не только первая в мире вакцина от коронавируса, но и одна из лучших.
"Сам факт публикации говорит о том, что все пострегистрационные исследования проведены по самым высоким стандартам", - отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что "Спутник V" показал результаты по выработке иммунитета лучше, чем у зарубежных вакцин против коронавируса, в частности, лучше, чем у вакцины компании Pfizer.
Российский препарат обеспечивает выработку иммунитета на уровне 91,6% и 100-процентное предотвращение развития тяжелых форм заболевания.
 
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