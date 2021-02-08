https://ria.ru/20210208/golikova-1596564601.html
Голикова о сотрудничестве с иностранцами в культуре: будем приоткрываться
Голикова о сотрудничестве с иностранцами в культуре: будем приоткрываться
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с деятелями культуры и искусства пообещала подумать о сотрудничестве с иностранцами и о том, как преодолевать... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T18:26
2021-02-08T18:26
2021-02-08T18:26
коронавирус covid-19
татьяна голикова
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
правительство рф
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596545776_0:254:3049:1969_1920x0_80_0_0_cc5aa58c2365195cf5bdcbccef56fcb6.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с деятелями культуры и искусства пообещала подумать о сотрудничестве с иностранцами и о том, как преодолевать возникающие барьеры.В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с работой учреждений культуры в период пандемии COVID-19 и господдержкой этой сферы."Сотрудничать с иностранцами сейчас подумаем, как лучше, подумаем, как преодолеть вот эти барьеры, которые связаны с неприятием ими наших коллективов, — отметила Татьяна Голикова. — Ну будем, наверное, тоже среди них вести соответствующую разъяснительную работу, определенный протекционизм, сопровождаемый формальными документами, которые мы можем предъявить с точки зрения возможности посещения других стран".
https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596545776_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_c90281dd23e6b63428876509388eef79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, татьяна голикова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), правительство рф, новости культуры
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с деятелями культуры и искусства пообещала подумать о сотрудничестве с иностранцами и о том, как преодолевать возникающие барьеры.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с работой учреждений культуры в период пандемии COVID-19 и господдержкой этой сферы.
"Приоткрываться будем, обещаю", — сказала вице-премьер.
"Сотрудничать с иностранцами сейчас подумаем, как лучше, подумаем, как преодолеть вот эти барьеры, которые связаны с неприятием ими наших коллективов, — отметила Татьяна Голикова. — Ну будем, наверное, тоже среди них вести соответствующую разъяснительную работу, определенный протекционизм, сопровождаемый формальными документами, которые мы можем предъявить с точки зрения возможности посещения других стран".