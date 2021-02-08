https://ria.ru/20210208/golikova-1596564601.html

Голикова о сотрудничестве с иностранцами в культуре: будем приоткрываться

Голикова о сотрудничестве с иностранцами в культуре: будем приоткрываться

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с деятелями культуры и искусства пообещала подумать о сотрудничестве с иностранцами и о том, как преодолевать... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T18:26

2021-02-08T18:26

2021-02-08T18:26

коронавирус covid-19

татьяна голикова

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

правительство рф

культура

новости культуры

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с деятелями культуры и искусства пообещала подумать о сотрудничестве с иностранцами и о том, как преодолевать возникающие барьеры.В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с работой учреждений культуры в период пандемии COVID-19 и господдержкой этой сферы."Сотрудничать с иностранцами сейчас подумаем, как лучше, подумаем, как преодолеть вот эти барьеры, которые связаны с неприятием ими наших коллективов, — отметила Татьяна Голикова. — Ну будем, наверное, тоже среди них вести соответствующую разъяснительную работу, определенный протекционизм, сопровождаемый формальными документами, которые мы можем предъявить с точки зрения возможности посещения других стран".

https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, татьяна голикова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), правительство рф, новости культуры