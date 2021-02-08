Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210208/golikova-1596564601.html
Голикова о сотрудничестве с иностранцами в культуре: будем приоткрываться
Голикова о сотрудничестве с иностранцами в культуре: будем приоткрываться
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с деятелями культуры и искусства пообещала подумать о сотрудничестве с иностранцами и о том, как преодолевать... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T18:26
2021-02-08T18:26
коронавирус covid-19
татьяна голикова
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
правительство рф
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596545776_0:254:3049:1969_1920x0_80_0_0_cc5aa58c2365195cf5bdcbccef56fcb6.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с деятелями культуры и искусства пообещала подумать о сотрудничестве с иностранцами и о том, как преодолевать возникающие барьеры.В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с работой учреждений культуры в период пандемии COVID-19 и господдержкой этой сферы."Сотрудничать с иностранцами сейчас подумаем, как лучше, подумаем, как преодолеть вот эти барьеры, которые связаны с неприятием ими наших коллективов, — отметила Татьяна Голикова. — Ну будем, наверное, тоже среди них вести соответствующую разъяснительную работу, определенный протекционизм, сопровождаемый формальными документами, которые мы можем предъявить с точки зрения возможности посещения других стран".
https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596545776_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_c90281dd23e6b63428876509388eef79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, татьяна голикова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), правительство рф, новости культуры

Голикова о сотрудничестве с иностранцами в культуре: будем приоткрываться

18:26 08.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с деятелями культуры и искусства пообещала подумать о сотрудничестве с иностранцами и о том, как преодолевать возникающие барьеры.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с работой учреждений культуры в период пандемии COVID-19 и господдержкой этой сферы.

"Приоткрываться будем, обещаю", — сказала вице-премьер.

"Сотрудничать с иностранцами сейчас подумаем, как лучше, подумаем, как преодолеть вот эти барьеры, которые связаны с неприятием ими наших коллективов, — отметила Татьяна Голикова. — Ну будем, наверное, тоже среди них вести соответствующую разъяснительную работу, определенный протекционизм, сопровождаемый формальными документами, которые мы можем предъявить с точки зрения возможности посещения других стран".
Смотрительница в Национальном музее Прадо в Мадриде, Испания - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря 2020, 08:00Культура
Итоги 2020 года в культуре: что нового появилось и от чего мы отвыкли
 
КультураКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Правительство РФНовости культуры
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02Фотоловушки в ЕАО запечатлели жизнь "президентских" тигров
05:45В ОНФ предложили способ защитить пенсионеров от мошенников
05:30Цена на Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с января 2020 года
04:35Bloomberg: в Twitter может появиться ряд платных услуг
04:23Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине
04:17В МЧС напомнили, чем грозит ложный вызов
04:15Эксперт объяснил, почему опасно указывать имя и фамилию в Сети
03:58Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы
03:45Инфекционист объяснил, почему взрослых нужно прививать раньше детей
03:36Инфекционист оценил сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
03:30В Раде объяснили страхом отказ Зеленского от российской вакцины
03:17Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности
03:14Аналитик предположил, когда мир сможет отказаться от доллара
03:09Биткоин трижды за несколько часов побил исторический рекорд
03:08В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни
02:53Захарова рассказала о двойственности заявлений испанских политиков
02:34Биткоин вновь побил исторический рекорд и превысил 46 тысяч долларов
02:29Названа самая частая ошибка, приводящая к острой боли в спине
02:27Посольство в Латвии прокомментировало запрет телеканала "Россия-РТР"
02:21РБК: в России могут разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги
Лента новостейМолния