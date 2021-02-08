https://ria.ru/20210208/germaniya-1596544234.html

Власти Германии заявили о переломе в ходе второй волны пандемии COVID-19

Власти Германии заявили о переломе в ходе второй волны пандемии COVID-19

Показатели распространения коронавируса в Германии продолжают снижаться, вторая волна пандемии в стране "сломлена", но пока не окончена, заявил официальный... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T16:39

2021-02-08T16:39

2021-02-08T16:39

распространение коронавируса

институт роберта коха

коронавирус covid-19

штеффен зайберт

германия

в мире

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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Показатели распространения коронавируса в Германии продолжают снижаться, вторая волна пандемии в стране "сломлена", но пока не окончена, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.В Германии с 2 ноября 2020 года сохраняется общенациональный режим ограничительных мер, который несколько раз ужесточался и в своей наиболее жесткой форме будет действовать минимум до 14 февраля. На текущей неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель и главы регионы должны принять решение о дальнейшей политике по борьбе с коронавирусом.Он напомнил, что целью ограничительных мер является снижение числа новых заболеваний до уровня ниже 50 за неделю в расчете на сто тысяч населения соответствующего административного образования. Зайберт отметил, что уже во многих районах достигнут этот уровень, но еще остаются многочисленные районы, где заболеваемость остается высокой."Нашей целью должно оставаться снижение заболеваемости, чтобы у нас были хорошие перспективы для снятия ограничений", - добавил он.За последние сутки в Германии выявили около 4,5 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом. По данным Института Роберта Коха, в общей сложности в ФРГ с начала пандемии коронавирусом заразились 2 288 545 человек, умерли 61 675 пациентов с диагностированным COVID-19. Выздоровели более 2 миллионов инфицированных. Вакцинация в ФРГ началась 27 декабря 2020 года, по данным на понедельник, привиты уже 2,2 миллиона человек (2,8% населения), из них 980 тысяч человек получили две прививки, которые необходимы для формирования иммунитета.

https://ria.ru/20210201/lokdaun-1595540375.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

институт роберта коха, коронавирус covid-19, штеффен зайберт, германия, в мире