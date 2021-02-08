https://ria.ru/20210208/geolokatsiya-1596458538.html

В ГД хотят обязать предупреждать пропавших об отслеживании по геолокации

В ГД хотят обязать предупреждать пропавших об отслеживании по геолокации

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предложил прописать в законопроекте Минцифры о геолокации и... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T10:17

2021-02-08T10:17

2021-02-08T10:17

антон горелкин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предложил прописать в законопроекте Минцифры о геолокации и тайне связи обязательство правоохранительных органов предупреждать пропавших об отслеживании по геолокации, это поможет "уменьшить болезненность" этого вопроса.Ранее замглавы Минцифры РФ Олег Иванов сообщал РИА Новости, что министерство подготовило проект поправок в закон "О связи", предусматривающих передачу правоохранительным органам информации о местоположении мобильных телефонов только с оборудования операторов связи. По замыслу министерства, это поможет в поиске пропавших людей. Законопроект напрямую запрещает передачу содержания разговоров или сообщений без согласия абонентов или в отсутствие судебного решения, заявляли в Минцифры РФ. Законопроект прошел первое чтение в Госдуме в сентябре 2019 года, однако до сих пор находится на рассмотрении в Думе. По итогам встречи президента РФ с членами Общественной палаты 25 июня 2020 года было дано поручение правительству РФ доработать этот законопроект.Парламентарий также пояснил, что по поводу законопроекта Минцифры, мнения "ожидаемо разделились". "Само министерство утверждает, что благодаря этому мы сможем спасать больше жизней... Противники инициативы утверждают, что новая норма будет использоваться слишком широко и правоохранители начнут следить вообще за всеми подряд без всякого контроля", - заметил Горелкин.Также он сообщил, что у обеих сторон "есть общее мнение о том, что возможность быстро отслеживать преступников у стражей порядка должна быть". "Это в интересах всего общества", - заключил депутат ГД.

https://ria.ru/20210208/gory-1596453995.html

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антон горелкин, госдума рф, общество