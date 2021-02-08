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В ГД хотят обязать предупреждать пропавших об отслеживании по геолокации
В ГД хотят обязать предупреждать пропавших об отслеживании по геолокации
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предложил прописать в законопроекте Минцифры о геолокации и... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T10:17
2021-02-08T10:17
антон горелкин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предложил прописать в законопроекте Минцифры о геолокации и тайне связи обязательство правоохранительных органов предупреждать пропавших об отслеживании по геолокации, это поможет "уменьшить болезненность" этого вопроса.Ранее замглавы Минцифры РФ Олег Иванов сообщал РИА Новости, что министерство подготовило проект поправок в закон "О связи", предусматривающих передачу правоохранительным органам информации о местоположении мобильных телефонов только с оборудования операторов связи. По замыслу министерства, это поможет в поиске пропавших людей. Законопроект напрямую запрещает передачу содержания разговоров или сообщений без согласия абонентов или в отсутствие судебного решения, заявляли в Минцифры РФ. Законопроект прошел первое чтение в Госдуме в сентябре 2019 года, однако до сих пор находится на рассмотрении в Думе. По итогам встречи президента РФ с членами Общественной палаты 25 июня 2020 года было дано поручение правительству РФ доработать этот законопроект.Парламентарий также пояснил, что по поводу законопроекта Минцифры, мнения "ожидаемо разделились". "Само министерство утверждает, что благодаря этому мы сможем спасать больше жизней... Противники инициативы утверждают, что новая норма будет использоваться слишком широко и правоохранители начнут следить вообще за всеми подряд без всякого контроля", - заметил Горелкин.Также он сообщил, что у обеих сторон "есть общее мнение о том, что возможность быстро отслеживать преступников у стражей порядка должна быть". "Это в интересах всего общества", - заключил депутат ГД.
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антон горелкин, госдума рф, общество

В ГД хотят обязать предупреждать пропавших об отслеживании по геолокации

10:17 08.02.2021
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предложил прописать в законопроекте Минцифры о геолокации и тайне связи обязательство правоохранительных органов предупреждать пропавших об отслеживании по геолокации, это поможет "уменьшить болезненность" этого вопроса.
Ранее замглавы Минцифры РФ Олег Иванов сообщал РИА Новости, что министерство подготовило проект поправок в закон "О связи", предусматривающих передачу правоохранительным органам информации о местоположении мобильных телефонов только с оборудования операторов связи. По замыслу министерства, это поможет в поиске пропавших людей. Законопроект напрямую запрещает передачу содержания разговоров или сообщений без согласия абонентов или в отсутствие судебного решения, заявляли в Минцифры РФ. Законопроект прошел первое чтение в Госдуме в сентябре 2019 года, однако до сих пор находится на рассмотрении в Думе. По итогам встречи президента РФ с членами Общественной палаты 25 июня 2020 года было дано поручение правительству РФ доработать этот законопроект.

"Мне кажется, что есть достаточно простой способ уменьшить болезненность вопроса: прописать в законопроекте, что человек, которого разыскивают как пропавшего (не как преступника), должен в обязательном порядке получить сообщение на свой телефон о том, что в его отношении введено отслеживание геолокации. И в том же сообщении указать, по какой причине: заявление родственников о пропаже, например. И номер, куда позвонить или отправить сообщение — что с ним и где он", – предложил Горелкин с своем Telegram-канале в понедельник. Он добавил, что если этот механизм надежно вшить в процедуру получения доступа правоохранителей к геолокации, то отслеживать без оповещения смогут только преступников. "Ну, а если человека действительно ищут близкие, которые уже и в органы обратились - разумно и честно ему об этом сообщить", - заметил он.

Парламентарий также пояснил, что по поводу законопроекта Минцифры, мнения "ожидаемо разделились". "Само министерство утверждает, что благодаря этому мы сможем спасать больше жизней... Противники инициативы утверждают, что новая норма будет использоваться слишком широко и правоохранители начнут следить вообще за всеми подряд без всякого контроля", - заметил Горелкин.
Также он сообщил, что у обеих сторон "есть общее мнение о том, что возможность быстро отслеживать преступников у стражей порядка должна быть". "Это в интересах всего общества", - заключил депутат ГД.
Горы в Итум-Калинском районе Чечни - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
09:35
В горах Чечни пропала группа из 14 человек
 
Антон ГорелкинГосдума РФОбщество
 
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