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Глава Ингушетии призвал запретить гаджеты в школах и вузах
Глава Ингушетии призвал запретить гаджеты в школах и вузах
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил парламенту республики рассмотреть возможность введения на региональном уровне запрета на использование мобильных... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:53
2021-02-08T16:00
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
общество
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НАЛЬЧИК, 8 фев – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил парламенту республики рассмотреть возможность введения на региональном уровне запрета на использование мобильных телефонов школьниками и студентами во время занятий.Глава Ингушетии добавил, что такой запрет, по его мнению, позволит улучшить дисциплину и повысить уровень знаний школьников и студентов. "Принятием закона мы бы спасли наших детей от этих бед. А это беда - там нет образования, нет знаний... Я даже не хочу называть цифры по уровню образования, такой он плохой. Потому что перестали читать книги", - сказал Калиматов.
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махмуд-али калиматов, республика ингушетия, общество

Глава Ингушетии призвал запретить гаджеты в школах и вузах

15:53 08.02.2021 (обновлено: 16:00 08.02.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой главы ИнгушетииМахмуд-Али Калиматов
Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Фото предоставлено пресс-службой главы Ингушетии
Махмуд-Али Калиматов
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НАЛЬЧИК, 8 фев – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил парламенту республики рассмотреть возможность введения на региональном уровне запрета на использование мобильных телефонов школьниками и студентами во время занятий.
"Япония - технологически продвинутая страна. А вы знаете, что у них ни в школах, ни в высших учебных заведениях нельзя никакие гаджеты приносить? Нам надо продумать, может ли парламент принять (соответствующий закон)", - сказал Калиматов, обращаясь к замглавы комитета по науке, образованию, культуре и спорту Народного собрания Ингушетии Жансурат Аушевой на заседании коллегии регионального комитета по делам молодежи.
Глава Ингушетии добавил, что такой запрет, по его мнению, позволит улучшить дисциплину и повысить уровень знаний школьников и студентов. "Принятием закона мы бы спасли наших детей от этих бед. А это беда - там нет образования, нет знаний... Я даже не хочу называть цифры по уровню образования, такой он плохой. Потому что перестали читать книги", - сказал Калиматов.
 
Махмуд-Али КалиматовРеспублика ИнгушетияОбщество
 
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