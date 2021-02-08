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Глава Ингушетии призвал запретить гаджеты в школах и вузах

Глава Ингушетии призвал запретить гаджеты в школах и вузах

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил парламенту республики рассмотреть возможность введения на региональном уровне запрета на использование мобильных... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T15:53

2021-02-08T15:53

2021-02-08T16:00

махмуд-али калиматов

республика ингушетия

общество

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НАЛЬЧИК, 8 фев – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил парламенту республики рассмотреть возможность введения на региональном уровне запрета на использование мобильных телефонов школьниками и студентами во время занятий.Глава Ингушетии добавил, что такой запрет, по его мнению, позволит улучшить дисциплину и повысить уровень знаний школьников и студентов. "Принятием закона мы бы спасли наших детей от этих бед. А это беда - там нет образования, нет знаний... Я даже не хочу называть цифры по уровню образования, такой он плохой. Потому что перестали читать книги", - сказал Калиматов.

республика ингушетия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

махмуд-али калиматов, республика ингушетия, общество