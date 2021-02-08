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https://ria.ru/20210208/egipet-1596462208.html
Эксперты рассказали, хватит ли мест в отелях Египта российским туристам
Эксперты рассказали, хватит ли мест в отелях Египта российским туристам
В 2021 году заполняемость отелей на красноморских курортах Египта удвоится, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T11:27
2021-02-08T11:27
египет
туризм
коронавирус covid-19
туризм
гостиницы
отели
северная африка
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В 2021 году заполняемость отелей на красноморских курортах Египта удвоится, сообщает АТОР.Международная компания Colliers International представила отчет о развитии гостиничной индустрии гостиниц Ближнего Востока и Северной Африки (MENA).По оценкам специалистов, отельный рынок региона страдает от ограничений, связанных с пандемией, но по мере их отмены и восстановления международных перевозок загрузка объектов размещения начнет постепенно восстанавливаться. В частности, в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года будет наблюдаться рост заполняемости гостиниц на 88 и 78 процентов соответственно.Однако столь внушительная динамика обманчива: из-за сокращения иностранного турпотока отели региона в минувшем году были заполнены в среднем лишь на 24 процента. Поэтому в 2021 году в Хургаде будут востребованы 48 процентов номеров, а в Шарм-эш-Шейхе — 43 процента.Востребованность отелей Каира за год может увеличится с 27 до 43 процентов, считают аналитики. Лучше всех регионов Египта чувствует себя гостиничная индустрия Александрии — ее посещает много местных отдыхающих. Если в 2020 году были забронированы 45 процентов мест размещения, то в 2021 году будут арендованы 62 процента.На Ближнем Востоке быстрее всего восстановится туррынок ОАЭ и Саудовской Аравии, отмечают аналитики. Так, отели эмиратов выиграют от подготовки к EXPO, хотя сама выставка пройдет лишь в четвертом квартале 2021 года. Средняя заполняемость гостиниц Дубая в 2021 году ожидается на уроне 65 процентов.Что касается Саудовской Аравии, то эксперты считают, что страна сохранит ограниченный доступ паломников в Мекку и Медину. Поэтому чаще всего места размещения будут бронировать местные туристы. Лидеры спроса — Эр-Рияд (55 процентов путешественников будут оформлять брони туда), отели Мекки будут интересовать гостей реже (37 процентов).
https://ria.ru/20210207/savicheva-1595518890.html
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египет
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египет, коронавирус covid-19, туризм, гостиницы, отели, северная африка, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, медина, александрия

Эксперты рассказали, хватит ли мест в отелях Египта российским туристам

11:27 08.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОтель в Шарм-эль-Шейхе
Отель в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В 2021 году заполняемость отелей на красноморских курортах Египта удвоится, сообщает АТОР.
Международная компания Colliers International представила отчет о развитии гостиничной индустрии гостиниц Ближнего Востока и Северной Африки (MENA).
По оценкам специалистов, отельный рынок региона страдает от ограничений, связанных с пандемией, но по мере их отмены и восстановления международных перевозок загрузка объектов размещения начнет постепенно восстанавливаться. В частности, в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года будет наблюдаться рост заполняемости гостиниц на 88 и 78 процентов соответственно.
Однако столь внушительная динамика обманчива: из-за сокращения иностранного турпотока отели региона в минувшем году были заполнены в среднем лишь на 24 процента. Поэтому в 2021 году в Хургаде будут востребованы 48 процентов номеров, а в Шарм-эш-Шейхе — 43 процента.
Востребованность отелей Каира за год может увеличится с 27 до 43 процентов, считают аналитики. Лучше всех регионов Египта чувствует себя гостиничная индустрия Александрии — ее посещает много местных отдыхающих. Если в 2020 году были забронированы 45 процентов мест размещения, то в 2021 году будут арендованы 62 процента.
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На Ближнем Востоке быстрее всего восстановится туррынок ОАЭ и Саудовской Аравии, отмечают аналитики. Так, отели эмиратов выиграют от подготовки к EXPO, хотя сама выставка пройдет лишь в четвертом квартале 2021 года. Средняя заполняемость гостиниц Дубая в 2021 году ожидается на уроне 65 процентов.
Что касается Саудовской Аравии, то эксперты считают, что страна сохранит ограниченный доступ паломников в Мекку и Медину. Поэтому чаще всего места размещения будут бронировать местные туристы. Лидеры спроса — Эр-Рияд (55 процентов путешественников будут оформлять брони туда), отели Мекки будут интересовать гостей реже (37 процентов).
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