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В Германии оценили эффективность вакцин против новых мутаций COVID-19
В Германии оценили эффективность вакцин против новых мутаций COVID-19
Вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, Astrazeneca эффективны против новых мутаций коронавируса, они как минимум предотвращают тяжелое течение болезни, заявил глава... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:58
2021-02-08T15:58
2021-02-08T15:58
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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, Astrazeneca эффективны против новых мутаций коронавируса, они как минимум предотвращают тяжелое течение болезни, заявил глава минздрава ФРГ Йенс Шпан.Ранее сообщалось о нескольких случаях, когда привитые от коронавируса граждане ФРГ заражались новыми штаммами вируса.Отвечая на вопрос о жалобах граждан ФРГ, что сейчас они не могут выбрать, какой вакциной привиться, министр сказал, что пока такой выбор невозможен. "Я бы хотел представить такой выбор, но из-за малого количества вакцин мы не можем этого сделать, пока, во всяком случае", - заявил министр, отметив, что ситуация может улучшиться к лету, когда будет поставляться больше вакцин.По его словам, в настоящее время в Германии доля "британского" штамма коронавируса составляет около 6% среди всех подтверждаемых случаев инфицирования.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, йенс шпан, astrazeneca , германия, в мире
БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости.
Вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, Astrazeneca
эффективны против новых мутаций коронавируса, они как минимум предотвращают тяжелое течение болезни, заявил глава минздрава ФРГ Йенс Шпан
.
Ранее сообщалось о нескольких случаях, когда привитые от коронавируса граждане ФРГ заражались новыми штаммами вируса.
"По этому вопросу есть различные научные данные, но есть одно самое главное во всех этих данных, а именно то, что по имеющейся на сегодня информации, все три вакцины эффективны в том смысле, что они предотвращают тяжелое течение болезни", - заявил Шпан на пресс-конференции в понедельник.
Отвечая на вопрос о жалобах граждан ФРГ, что сейчас они не могут выбрать, какой вакциной привиться, министр сказал, что пока такой выбор невозможен. "Я бы хотел представить такой выбор, но из-за малого количества вакцин мы не можем этого сделать, пока, во всяком случае", - заявил министр, отметив, что ситуация может улучшиться к лету, когда будет поставляться больше вакцин.
По его словам, в настоящее время в Германии
доля "британского" штамма коронавируса составляет около 6% среди всех подтверждаемых случаев инфицирования.