https://ria.ru/20210208/effektivnost-1596533507.html

В Германии оценили эффективность вакцин против новых мутаций COVID-19

В Германии оценили эффективность вакцин против новых мутаций COVID-19

Вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, Astrazeneca эффективны против новых мутаций коронавируса, они как минимум предотвращают тяжелое течение болезни, заявил глава... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T15:58

2021-02-08T15:58

2021-02-08T15:58

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

йенс шпан

astrazeneca

германия

в мире

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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, Astrazeneca эффективны против новых мутаций коронавируса, они как минимум предотвращают тяжелое течение болезни, заявил глава минздрава ФРГ Йенс Шпан.Ранее сообщалось о нескольких случаях, когда привитые от коронавируса граждане ФРГ заражались новыми штаммами вируса.Отвечая на вопрос о жалобах граждан ФРГ, что сейчас они не могут выбрать, какой вакциной привиться, министр сказал, что пока такой выбор невозможен. "Я бы хотел представить такой выбор, но из-за малого количества вакцин мы не можем этого сделать, пока, во всяком случае", - заявил министр, отметив, что ситуация может улучшиться к лету, когда будет поставляться больше вакцин.По его словам, в настоящее время в Германии доля "британского" штамма коронавируса составляет около 6% среди всех подтверждаемых случаев инфицирования.

германия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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