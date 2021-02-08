Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210208/effektivnost-1596533507.html
В Германии оценили эффективность вакцин против новых мутаций COVID-19
В Германии оценили эффективность вакцин против новых мутаций COVID-19
Вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, Astrazeneca эффективны против новых мутаций коронавируса, они как минимум предотвращают тяжелое течение болезни, заявил глава... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:58
2021-02-08T15:58
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
йенс шпан
astrazeneca
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_133ca7585509f0f78df75252872b8b4d.jpg
БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, Astrazeneca эффективны против новых мутаций коронавируса, они как минимум предотвращают тяжелое течение болезни, заявил глава минздрава ФРГ Йенс Шпан.Ранее сообщалось о нескольких случаях, когда привитые от коронавируса граждане ФРГ заражались новыми штаммами вируса.Отвечая на вопрос о жалобах граждан ФРГ, что сейчас они не могут выбрать, какой вакциной привиться, министр сказал, что пока такой выбор невозможен. "Я бы хотел представить такой выбор, но из-за малого количества вакцин мы не можем этого сделать, пока, во всяком случае", - заявил министр, отметив, что ситуация может улучшиться к лету, когда будет поставляться больше вакцин.По его словам, в настоящее время в Германии доля "британского" штамма коронавируса составляет около 6% среди всех подтверждаемых случаев инфицирования.
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_236:225:2666:2048_1920x0_80_0_0_ad6c4885f0cf8c4e974725abbb8c0eb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, йенс шпан, astrazeneca , германия, в мире

В Германии оценили эффективность вакцин против новых мутаций COVID-19

15:58 08.02.2021
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, Astrazeneca эффективны против новых мутаций коронавируса, они как минимум предотвращают тяжелое течение болезни, заявил глава минздрава ФРГ Йенс Шпан.
Ранее сообщалось о нескольких случаях, когда привитые от коронавируса граждане ФРГ заражались новыми штаммами вируса.
"По этому вопросу есть различные научные данные, но есть одно самое главное во всех этих данных, а именно то, что по имеющейся на сегодня информации, все три вакцины эффективны в том смысле, что они предотвращают тяжелое течение болезни", - заявил Шпан на пресс-конференции в понедельник.
Отвечая на вопрос о жалобах граждан ФРГ, что сейчас они не могут выбрать, какой вакциной привиться, министр сказал, что пока такой выбор невозможен. "Я бы хотел представить такой выбор, но из-за малого количества вакцин мы не можем этого сделать, пока, во всяком случае", - заявил министр, отметив, что ситуация может улучшиться к лету, когда будет поставляться больше вакцин.
По его словам, в настоящее время в Германии доля "британского" штамма коронавируса составляет около 6% среди всех подтверждаемых случаев инфицирования.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Йенс ШпанAstraZenecaГерманияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02Фотоловушки в ЕАО запечатлели жизнь "президентских" тигров
05:45В ОНФ предложили способ защитить пенсионеров от мошенников
05:30Цена на Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с января 2020 года
04:35Bloomberg: в Twitter может появиться ряд платных услуг
04:23Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине
04:17В МЧС напомнили, чем грозит ложный вызов
04:15Эксперт объяснил, почему опасно указывать имя и фамилию в Сети
03:58Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы
03:45Инфекционист объяснил, почему взрослых нужно прививать раньше детей
03:36Инфекционист оценил сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
03:30В Раде объяснили страхом отказ Зеленского от российской вакцины
03:17Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности
03:14Аналитик предположил, когда мир сможет отказаться от доллара
03:09Биткоин трижды за несколько часов побил исторический рекорд
03:08В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни
02:53Захарова рассказала о двойственности заявлений испанских политиков
02:34Биткоин вновь побил исторический рекорд и превысил 46 тысяч долларов
02:29Названа самая частая ошибка, приводящая к острой боли в спине
02:27Посольство в Латвии прокомментировало запрет телеканала "Россия-РТР"
02:21РБК: в России могут разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги
Лента новостейМолния