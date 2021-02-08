В ДНР назвали призыв Кравчука к ответному огню в Донбассе неприемлемым
ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Заявление представителя Киева о необходимости зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе – "выстрелом на выстрел" - является неприемлемым, подобная позиция направлена на эскалацию конфликта, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее первый президент Украины и глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что реагировать на обстрелы нужно зеркально - "выстрелом на каждый выстрел".
"Глава украинской делегации на минской площадке в эфире одного из украинских телеканалов по сути напрямую призвал руководство Украины продолжать обстреливать территорию республики", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Она отметила, что Кравчук в своих выступлениях использует "далекие от общепринятых в дипломатической среде формулировки".
"Мы категорически не приемлем тот факт, что глава делегации на площадке по мирному урегулированию конфликта в Донбассе позволяет себе делать заявления, в которых он открыто призывает к войне. И совсем возмутительно, что эти призывы вполне логично укладываются в русло той стратегии, которую Украина пытается продавить в своих недавних проектах", - сказала Никонорова.
Она уточнила, что речь идет о представленном Киевом плане по урегулированию в Донбассе, который противоречит минским соглашениям, о законопроектах об интернировании и переходном периоде. "Таким образом, мы наблюдаем редкий случай синхронности и согласованности между тем, что представители Украины говорят, и тем, что они делают на практике. Вот только эта слаженная единодушная деятельность направлена отнюдь не на достижение мира в Донбассе, а на еще большую эскалацию, нарушение минских соглашений, поражение в правах и свободах наших жителей и закреплении всего этого беспредела на законодательном уровне украинским парламентом", - добавила Никонорова.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.