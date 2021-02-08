https://ria.ru/20210208/domeny-1596504350.html

Российские домены будут бороться с распространением незаконных данных

Российские домены будут бороться с распространением незаконных данных

Координационный центр доменов .RU/.РФ (КЦ) и Российский НИИ развития общественных сетей (РосНИИРОС, регистратура домена .SU) подписали меморандум о... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T13:52

2021-02-08T13:52

2021-02-08T13:52

россия

андрей воробьев

белоруссия

технологии

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Координационный центр доменов .RU/.РФ (КЦ) и Российский НИИ развития общественных сетей (РосНИИРОС, регистратура домена .SU) подписали меморандум о сотрудничестве в области противодействия распространению противоправной информации, говорится в сообщении КЦ.Отмечается, что КЦ и РосНИИРОС договорились обмениваться опытом и информацией в сфере борьбы с abuse, создавать совместные рабочие группы и оказывать друг другу консультативную помощь по вопросам противодействия распространению противоправной информации, а также прилагать усилия для вовлечения других регистратур доменных имён, зарегистрированных на территории РФ, в мероприятия по борьбе с abuse."Домен .SU – старейший домен верхнего уровня на российской территории и фактически еще один отечественный национальный домен. Обеспечение безопасности ресурсов в .SU крайне важно для безопасности всего российского интернет-пространства. Регистратура домена .SU накопила огромный опыт и знания в этой области, и я уверен, что подписанный нами меморандум позволит сделать Рунет еще надежнее и стабильнее", – приводятся в сообщении слова директора Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрея Воробьева.В 2020 году был КЦ подписал меморандум о сотрудничестве по противодействию и предупреждению нарушений в сети интернет с Оперативно-аналитическим центром при президенте Республики Беларусь – регистратурой доменов .BY и .БЕЛ. Ранее были подписаны меморандумы с регистратурами национального домена Вьетнама .VN, национального домена КНР .CN. Также КЦ подписал договорился о сотрудничестве в области кибербезопасности с Фондом содействия развитию инфраструктуры Интернет (FAITID) – регистратурой доменов .MOSCOW и .МОСКВА.

https://ria.ru/20201126/spam-1586372415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей воробьев, белоруссия, технологии