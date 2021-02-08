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Российские домены будут бороться с распространением незаконных данных
Российские домены будут бороться с распространением незаконных данных
Координационный центр доменов .RU/.РФ (КЦ) и Российский НИИ развития общественных сетей (РосНИИРОС, регистратура домена .SU) подписали меморандум о... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:52
2021-02-08T13:52
россия
андрей воробьев
белоруссия
технологии
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Координационный центр доменов .RU/.РФ (КЦ) и Российский НИИ развития общественных сетей (РосНИИРОС, регистратура домена .SU) подписали меморандум о сотрудничестве в области противодействия распространению противоправной информации, говорится в сообщении КЦ.Отмечается, что КЦ и РосНИИРОС договорились обмениваться опытом и информацией в сфере борьбы с abuse, создавать совместные рабочие группы и оказывать друг другу консультативную помощь по вопросам противодействия распространению противоправной информации, а также прилагать усилия для вовлечения других регистратур доменных имён, зарегистрированных на территории РФ, в мероприятия по борьбе с abuse."Домен .SU – старейший домен верхнего уровня на российской территории и фактически еще один отечественный национальный домен. Обеспечение безопасности ресурсов в .SU крайне важно для безопасности всего российского интернет-пространства. Регистратура домена .SU накопила огромный опыт и знания в этой области, и я уверен, что подписанный нами меморандум позволит сделать Рунет еще надежнее и стабильнее", – приводятся в сообщении слова директора Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрея Воробьева.В 2020 году был КЦ подписал меморандум о сотрудничестве по противодействию и предупреждению нарушений в сети интернет с Оперативно-аналитическим центром при президенте Республики Беларусь – регистратурой доменов .BY и .БЕЛ. Ранее были подписаны меморандумы с регистратурами национального домена Вьетнама .VN, национального домена КНР .CN. Также КЦ подписал договорился о сотрудничестве в области кибербезопасности с Фондом содействия развитию инфраструктуры Интернет (FAITID) – регистратурой доменов .MOSCOW и .МОСКВА.
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россия, андрей воробьев, белоруссия, технологии

Российские домены будут бороться с распространением незаконных данных

13:52 08.02.2021
 
© Фото : Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Фото : Pixabay / Free-Photos
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Координационный центр доменов .RU/.РФ (КЦ) и Российский НИИ развития общественных сетей (РосНИИРОС, регистратура домена .SU) подписали меморандум о сотрудничестве в области противодействия распространению противоправной информации, говорится в сообщении КЦ.
"Меморандум предусматривает сотрудничество и взаимодействие в области противодействия распространению противоправной информации (abuse) – такой, как спам, фишинг, детская порнография, ботнет-сети и другой. Стороны отмечают единство подходов, связанных с выработкой правил в части противодействия abuse, привлечением российских компетентных организаций в качестве экспертов в области abuse, наделением их полномочиями по выдаче рекомендаций регистраторам доменных имен", - сообщается в релизе.
Отмечается, что КЦ и РосНИИРОС договорились обмениваться опытом и информацией в сфере борьбы с abuse, создавать совместные рабочие группы и оказывать друг другу консультативную помощь по вопросам противодействия распространению противоправной информации, а также прилагать усилия для вовлечения других регистратур доменных имён, зарегистрированных на территории РФ, в мероприятия по борьбе с abuse.
"Домен .SU – старейший домен верхнего уровня на российской территории и фактически еще один отечественный национальный домен. Обеспечение безопасности ресурсов в .SU крайне важно для безопасности всего российского интернет-пространства. Регистратура домена .SU накопила огромный опыт и знания в этой области, и я уверен, что подписанный нами меморандум позволит сделать Рунет еще надежнее и стабильнее", – приводятся в сообщении слова директора Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрея Воробьева.
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"Сегодня, как никогда прежде, актуален вопрос о том, что цифровые платформы и технологии должны служить, прежде всего, общественным интересам. Обеспечение безопасности российского сегмента сети интернет и борьба с распространением противоправной информацией являются важнейшими составляющими этой задачи. Мы убеждены, что достичь положительных результатов в этой сфере сегодня можно только путем объединения усилий", - отметил директор РосНИИРОС Кирилл Изотов.
В 2020 году был КЦ подписал меморандум о сотрудничестве по противодействию и предупреждению нарушений в сети интернет с Оперативно-аналитическим центром при президенте Республики Беларусь – регистратурой доменов .BY и .БЕЛ. Ранее были подписаны меморандумы с регистратурами национального домена Вьетнама .VN, национального домена КНР .CN. Также КЦ подписал договорился о сотрудничестве в области кибербезопасности с Фондом содействия развитию инфраструктуры Интернет (FAITID) – регистратурой доменов .MOSCOW и .МОСКВА.
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