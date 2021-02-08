https://ria.ru/20210208/dialog-1596513689.html

В Еврокомиссии заявили о необходимости диалога с Россией

В Еврокомиссии заявили о необходимости диалога с Россией

Глава евродипломатии Жозеп Боррель не сожалеет о совершенном визите в Москву, поскольку диалог необходим, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T14:33

2021-02-08T14:33

2021-02-08T14:51

жозеп боррель

сергей лавров

брюссель

россия

еврокомиссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель не сожалеет о совершенном визите в Москву, поскольку диалог необходим, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Питер Стано.Визит Борреля в Москву состоялся 4-6 февраля. Во время пребывания в столице России Боррель встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций."Конечно, он не сожалеет, что он посетил Москву. Дипломатия подразумевает взаимодействие, в том числе со сложными партнерами", - сказал Стано.

https://ria.ru/20210208/prichina-1596492563.html

брюссель

россия

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2021

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жозеп боррель, сергей лавров, брюссель, россия, еврокомиссия, в мире