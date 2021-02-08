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В Еврокомиссии заявили о необходимости диалога с Россией
В Еврокомиссии заявили о необходимости диалога с Россией
Глава евродипломатии Жозеп Боррель не сожалеет о совершенном визите в Москву, поскольку диалог необходим, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T14:33
2021-02-08T14:51
жозеп боррель
сергей лавров
брюссель
россия
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель не сожалеет о совершенном визите в Москву, поскольку диалог необходим, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Питер Стано.Визит Борреля в Москву состоялся 4-6 февраля. Во время пребывания в столице России Боррель встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций."Конечно, он не сожалеет, что он посетил Москву. Дипломатия подразумевает взаимодействие, в том числе со сложными партнерами", - сказал Стано.
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жозеп боррель, сергей лавров, брюссель, россия, еврокомиссия, в мире

В Еврокомиссии заявили о необходимости диалога с Россией

14:33 08.02.2021 (обновлено: 14:51 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель не сожалеет о совершенном визите в Москву, поскольку диалог необходим, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Питер Стано.
Визит Борреля в Москву состоялся 4-6 февраля. Во время пребывания в столице России Боррель встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций.
"Конечно, он не сожалеет, что он посетил Москву. Дипломатия подразумевает взаимодействие, в том числе со сложными партнерами", - сказал Стано.

Со своей стороны, представитель Еврокомиссии Эрик Мамер подчеркнул, что президент ЕК Урсула фон дер Ляйен полностью поддерживает верховного представителя по вопросу его поездки в Россию. "Нам необходим диалог с российскими властями по многим сложным вопросам", - сказал он.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
Вчера, 12:55
В Госдуме рассказали об истинной причине визита Борреля в Москву
 
Жозеп БоррельСергей ЛавровБрюссельРоссияЕврокомиссияВ мире
 
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