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В Еврокомиссии заявили о необходимости диалога с Россией
В Еврокомиссии заявили о необходимости диалога с Россией
Глава евродипломатии Жозеп Боррель не сожалеет о совершенном визите в Москву, поскольку диалог необходим, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T14:33
2021-02-08T14:33
2021-02-08T14:51
жозеп боррель
сергей лавров
брюссель
россия
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель не сожалеет о совершенном визите в Москву, поскольку диалог необходим, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Питер Стано.Визит Борреля в Москву состоялся 4-6 февраля. Во время пребывания в столице России Боррель встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций."Конечно, он не сожалеет, что он посетил Москву. Дипломатия подразумевает взаимодействие, в том числе со сложными партнерами", - сказал Стано.
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жозеп боррель, сергей лавров, брюссель, россия, еврокомиссия, в мире