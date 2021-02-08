Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210208/delo-1596524232.html
В Чите возбудили дело после падения ребенка из окна больницы
В Чите возбудили дело после падения ребенка из окна больницы
Уголовное дело о халатности заведено после того, как шестилетний мальчик выпал из окна на третьем этаже Краевой детской клинической больнице в Чите, ребенок в... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:15
2021-02-08T15:15
следственный комитет россии (ск рф)
чита
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности заведено после того, как шестилетний мальчик выпал из окна на третьем этаже Краевой детской клинической больнице в Чите, ребенок в реанимации, сообщается на сайте СК РФ.Отмечается, что днем 7 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение, что 6-летний мальчик получил травмы, выпав из окна Краевой детской клинической больнице в Чите.По данным следствия, 6 февраля шестилетний мальчик, житель одного из районов Забайкалья, был госпитализирован в краевую детскую больницу для планового лечения. Отмечается, что 7 февраля мальчик выпал из окна хозяйственно-бытового помещения больницы, расположенного на третьем этаже здания. В результате ребенок получил различные травмы, сейчас он в реанимации."По мнению следствия, произошедшее стало возможным в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками больницы, которое привело к получению ребенком тяжкого вреда здоровью. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210112/shkolnik-1592711695.html
чита
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), чита, происшествия

В Чите возбудили дело после падения ребенка из окна больницы

15:15 08.02.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности заведено после того, как шестилетний мальчик выпал из окна на третьем этаже Краевой детской клинической больнице в Чите, ребенок в реанимации, сообщается на сайте СК РФ.
Отмечается, что днем 7 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение, что 6-летний мальчик получил травмы, выпав из окна Краевой детской клинической больнице в Чите.

"По данному факту ... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 6 февраля шестилетний мальчик, житель одного из районов Забайкалья, был госпитализирован в краевую детскую больницу для планового лечения. Отмечается, что 7 февраля мальчик выпал из окна хозяйственно-бытового помещения больницы, расположенного на третьем этаже здания. В результате ребенок получил различные травмы, сейчас он в реанимации.
"По мнению следствия, произошедшее стало возможным в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками больницы, которое привело к получению ребенком тяжкого вреда здоровью. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - добавляется в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 13:28
Ребенок выпал из окна школы в Петербурге
 
Следственный комитет России (СК РФ)ЧитаПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02Фотоловушки в ЕАО запечатлели жизнь "президентских" тигров
05:45В ОНФ предложили способ защитить пенсионеров от мошенников
05:30Цена на Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с января 2020 года
04:35Bloomberg: в Twitter может появиться ряд платных услуг
04:23Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине
04:17В МЧС напомнили, чем грозит ложный вызов
04:15Эксперт объяснил, почему опасно указывать имя и фамилию в Сети
03:58Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы
03:45Инфекционист объяснил, почему взрослых нужно прививать раньше детей
03:36Инфекционист оценил сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
03:30В Раде объяснили страхом отказ Зеленского от российской вакцины
03:17Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности
03:14Аналитик предположил, когда мир сможет отказаться от доллара
03:09Биткоин трижды за несколько часов побил исторический рекорд
03:08В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни
02:53Захарова рассказала о двойственности заявлений испанских политиков
02:34Биткоин вновь побил исторический рекорд и превысил 46 тысяч долларов
02:29Названа самая частая ошибка, приводящая к острой боли в спине
02:27Посольство в Латвии прокомментировало запрет телеканала "Россия-РТР"
02:21РБК: в России могут разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги
Лента новостейМолния