https://ria.ru/20210208/delo-1596524232.html

В Чите возбудили дело после падения ребенка из окна больницы

В Чите возбудили дело после падения ребенка из окна больницы

Уголовное дело о халатности заведено после того, как шестилетний мальчик выпал из окна на третьем этаже Краевой детской клинической больнице в Чите, ребенок в... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T15:15

2021-02-08T15:15

2021-02-08T15:15

следственный комитет россии (ск рф)

чита

происшествия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности заведено после того, как шестилетний мальчик выпал из окна на третьем этаже Краевой детской клинической больнице в Чите, ребенок в реанимации, сообщается на сайте СК РФ.Отмечается, что днем 7 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение, что 6-летний мальчик получил травмы, выпав из окна Краевой детской клинической больнице в Чите.По данным следствия, 6 февраля шестилетний мальчик, житель одного из районов Забайкалья, был госпитализирован в краевую детскую больницу для планового лечения. Отмечается, что 7 февраля мальчик выпал из окна хозяйственно-бытового помещения больницы, расположенного на третьем этаже здания. В результате ребенок получил различные травмы, сейчас он в реанимации."По мнению следствия, произошедшее стало возможным в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками больницы, которое привело к получению ребенком тяжкого вреда здоровью. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210112/shkolnik-1592711695.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), чита, происшествия