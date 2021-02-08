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В Чите возбудили дело после падения ребенка из окна больницы
В Чите возбудили дело после падения ребенка из окна больницы
Уголовное дело о халатности заведено после того, как шестилетний мальчик выпал из окна на третьем этаже Краевой детской клинической больнице в Чите, ребенок в... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:15
2021-02-08T15:15
2021-02-08T15:15
следственный комитет россии (ск рф)
чита
происшествия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности заведено после того, как шестилетний мальчик выпал из окна на третьем этаже Краевой детской клинической больнице в Чите, ребенок в реанимации, сообщается на сайте СК РФ.Отмечается, что днем 7 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение, что 6-летний мальчик получил травмы, выпав из окна Краевой детской клинической больнице в Чите.По данным следствия, 6 февраля шестилетний мальчик, житель одного из районов Забайкалья, был госпитализирован в краевую детскую больницу для планового лечения. Отмечается, что 7 февраля мальчик выпал из окна хозяйственно-бытового помещения больницы, расположенного на третьем этаже здания. В результате ребенок получил различные травмы, сейчас он в реанимации."По мнению следствия, произошедшее стало возможным в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками больницы, которое привело к получению ребенком тяжкого вреда здоровью. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - добавляется в сообщении.
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следственный комитет россии (ск рф), чита, происшествия
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Уголовное дело о халатности заведено после того, как шестилетний мальчик выпал из окна на третьем этаже Краевой детской клинической больнице в Чите
, ребенок в реанимации, сообщается на сайте
СК РФ.
Отмечается, что днем 7 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение, что 6-летний мальчик получил травмы, выпав из окна Краевой детской клинической больнице в Чите.
"По данному факту ... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 6 февраля шестилетний мальчик, житель одного из районов Забайкалья, был госпитализирован в краевую детскую больницу для планового лечения. Отмечается, что 7 февраля мальчик выпал из окна хозяйственно-бытового помещения больницы, расположенного на третьем этаже здания. В результате ребенок получил различные травмы, сейчас он в реанимации.
"По мнению следствия, произошедшее стало возможным в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками больницы, которое привело к получению ребенком тяжкого вреда здоровью. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - добавляется в сообщении.