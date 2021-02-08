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В Магаданской области завели дело после гибели трех человек при пожаре
В Магаданской области завели дело после гибели трех человек при пожаре
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности заведено в Магаданской области после гибели трех человек, среди которых ребенок, при пожаре, сообщается на... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T11:58
2021-02-08T11:58
2021-02-08T11:58
следственный комитет россии (ск рф)
магаданская область
происшествия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности заведено в Магаданской области после гибели трех человек, среди которых ребенок, при пожаре, сообщается на сайте СК РФ.Отмечается, что утром 7 февраля при тушении пожара в квартире в поселке Стекольный были обнаружены тела мужчины 1959 года рождения, женщины 1979 года рождения и ее ребенка 2011 года рождения. В настоящее время следователи-криминалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.
магаданская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), магаданская область, происшествия