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В Магаданской области завели дело после гибели трех человек при пожаре

В Магаданской области завели дело после гибели трех человек при пожаре

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности заведено в Магаданской области после гибели трех человек, среди которых ребенок, при пожаре, сообщается на... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T11:58

2021-02-08T11:58

2021-02-08T11:58

следственный комитет россии (ск рф)

магаданская область

происшествия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности заведено в Магаданской области после гибели трех человек, среди которых ребенок, при пожаре, сообщается на сайте СК РФ.Отмечается, что утром 7 февраля при тушении пожара в квартире в поселке Стекольный были обнаружены тела мужчины 1959 года рождения, женщины 1979 года рождения и ее ребенка 2011 года рождения. В настоящее время следователи-криминалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.

магаданская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), магаданская область, происшествия