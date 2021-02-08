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В Берлине арестовали мужчину после взрыва бомбы во дворе жилого дома
В Берлине арестовали мужчину после взрыва бомбы во дворе жилого дома
Генпрокуратура Берлина сообщила об аресте 29-летнего мужчины после подрыва бомбы во дворе жилого дома, в его квартире обнаружены девять самодельных бомб. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:01
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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Генпрокуратура Берлина сообщила об аресте 29-летнего мужчины после подрыва бомбы во дворе жилого дома, в его квартире обнаружены девять самодельных бомб.Второй задержанный на месте взрыва был отпущен после обыска в его квартире.Ранее в полиции Берлина сообщили, что 4 февраля вечером были задержаны двое мужчин, их подозревают в причастности к взрыву во дворе жилого дома. В ходе обыска во дворе было обнаружено второе взрывное устройство. Также в доме у одного из задержанных были обнаружены подозрительные химические вещества. Расследование ведется во всех направлениях, сообщалось в пресс-релизе полиции города.
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германия, берлин (город), в мире

В Берлине арестовали мужчину после взрыва бомбы во дворе жилого дома

16:01 08.02.2021 (обновлено: 16:14 08.02.2021)
 
© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Генпрокуратура Берлина сообщила об аресте 29-летнего мужчины после подрыва бомбы во дворе жилого дома, в его квартире обнаружены девять самодельных бомб.

"После детонации взрывного устройства 4 февраля во дворе жилого дома в Шенеберге в Берлине выдан ордер на арест 29-летнего мужчины за различные нарушения закона о взрывчатых веществах. В его квартире было обнаружено еще 9 самодельных бомб", - говорится в сообщении в аккаунте ведомства в Twitter.

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Второй задержанный на месте взрыва был отпущен после обыска в его квартире.
Ранее в полиции Берлина сообщили, что 4 февраля вечером были задержаны двое мужчин, их подозревают в причастности к взрыву во дворе жилого дома. В ходе обыска во дворе было обнаружено второе взрывное устройство. Также в доме у одного из задержанных были обнаружены подозрительные химические вещества. Расследование ведется во всех направлениях, сообщалось в пресс-релизе полиции города.
 
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