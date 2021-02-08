https://ria.ru/20210208/bomba-1596534714.html

В Берлине арестовали мужчину после взрыва бомбы во дворе жилого дома

В Берлине арестовали мужчину после взрыва бомбы во дворе жилого дома

Генпрокуратура Берлина сообщила об аресте 29-летнего мужчины после подрыва бомбы во дворе жилого дома, в его квартире обнаружены девять самодельных бомб. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T16:01

2021-02-08T16:01

2021-02-08T16:14

германия

берлин (город)

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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Генпрокуратура Берлина сообщила об аресте 29-летнего мужчины после подрыва бомбы во дворе жилого дома, в его квартире обнаружены девять самодельных бомб.Второй задержанный на месте взрыва был отпущен после обыска в его квартире.Ранее в полиции Берлина сообщили, что 4 февраля вечером были задержаны двое мужчин, их подозревают в причастности к взрыву во дворе жилого дома. В ходе обыска во дворе было обнаружено второе взрывное устройство. Также в доме у одного из задержанных были обнаружены подозрительные химические вещества. Расследование ведется во всех направлениях, сообщалось в пресс-релизе полиции города.

https://ria.ru/20200805/1575396097.html

германия

берлин (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, берлин (город), в мире