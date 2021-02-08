https://ria.ru/20210208/biznesmen-1596500534.html

В Нальчике бизнесмен ответит в суде за притон для наркоманов в кафе

В Нальчике бизнесмен ответит в суде за притон для наркоманов в кафе

Дознаватели полиции в Нальчике завершили расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в том, что он предоставлял помещение кафе... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T13:32

2021-02-08T13:32

2021-02-08T13:32

россия

нальчик

происшествия

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НАЛЬЧИК, 8 фев – РИА Новости. Дознаватели полиции в Нальчике завершили расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в том, что он предоставлял помещение кафе наркоманам для употребления героина и дезоморфина, сообщает МВД по Кабардино-Балкарии.Уточняется, что в декабре 2020 и январе 2021 года сотрудники полиции зафиксировали несколько фактов потребления жителями республики в данном кафе дезоморфина и героина.Бизнесмену предъявлено обвинение по статье "Организация притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств" УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210130/narkotiki-1595274549.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нальчик, происшествия