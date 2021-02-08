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В Нальчике бизнесмен ответит в суде за притон для наркоманов в кафе
В Нальчике бизнесмен ответит в суде за притон для наркоманов в кафе
Дознаватели полиции в Нальчике завершили расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в том, что он предоставлял помещение кафе... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:32
2021-02-08T13:32
россия
нальчик
происшествия
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НАЛЬЧИК, 8 фев – РИА Новости. Дознаватели полиции в Нальчике завершили расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в том, что он предоставлял помещение кафе наркоманам для употребления героина и дезоморфина, сообщает МВД по Кабардино-Балкарии.Уточняется, что в декабре 2020 и январе 2021 года сотрудники полиции зафиксировали несколько фактов потребления жителями республики в данном кафе дезоморфина и героина.Бизнесмену предъявлено обвинение по статье "Организация притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств" УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210130/narkotiki-1595274549.html
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россия, нальчик, происшествия

В Нальчике бизнесмен ответит в суде за притон для наркоманов в кафе

13:32 08.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 8 фев – РИА Новости. Дознаватели полиции в Нальчике завершили расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в том, что он предоставлял помещение кафе наркоманам для употребления героина и дезоморфина, сообщает МВД по Кабардино-Балкарии.
"По материалам уголовного дела, 38-летний предприниматель арендовал кафе в Нальчике, в помещении которого наркозависимые граждане употребляли наркотики", - говорится в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 15:54
Полиция нашла наркотики у участника несогласованной акции в Петербурге
Уточняется, что в декабре 2020 и январе 2021 года сотрудники полиции зафиксировали несколько фактов потребления жителями республики в данном кафе дезоморфина и героина.
Бизнесмену предъявлено обвинение по статье "Организация притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств" УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.
"Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу", - отмечает министерство.
 
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