Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210208/biotekhnologii-1596546367.html
РПЦ вынесла на обсуждение проект документа об отношении к ЭКО
РПЦ вынесла на обсуждение проект документа об отношении к ЭКО
Вынесенный на общецерковное обсуждение проект документа об отношении Русской православной церкви к вопросу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) указывает на РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:46
2021-02-08T16:47
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151858/98/1518589860_80:0:1922:1036_1920x0_80_0_0_08bc6f75abe579c009d89dc551805d27.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Вынесенный на общецерковное обсуждение проект документа об отношении Русской православной церкви к вопросу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) указывает на допустимость методов ЭКО, исключающих получение "избыточных" эмбрионов и "намеренное убийство детей в зародыше", сообщил замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов).Проект документа "Этические проблемы, связанные с методом экстракорпорального оплодотворения" опубликовали сайт РПЦ и еще ряд православных порталов с целью дискуссии. Сообщается, что текст направлен в епархии Русской православной церкви для получения отзывов. Комментарии будут собираться до 29 марта.В "Основах социальной концепции" (ОСК), принятых Архиерейским собором РПЦ в 2000 году, отмечается, что "нравственно недопустимыми с православной точки зрения являются &lt;…&gt; все разновидности экстракорпорального (внетелесного) оплодотворения, предполагающие заготовление, консервацию и намеренное разрушение "избыточных" эмбрионов".Таким образом, по словам епископа Саввы, концепцией "допускалось и допускается ЭКО при категорическом условии исключения образования в ходе процедуры "лишних" эмбрионов и последующего их уничтожения (то есть аборта, убийства зарожденных детей)"."Однако в силу обстоятельств &lt;...&gt; буква ОСК была воспринята как полный запрет на ЭКО, что и транслировалось прихожанам едва ли не большинством священников. По этой причине, а также с учетом прогресса медицинских технологий, сейчас к обсуждению в церковном сообществе предлагается проект документа, в котором прямым текстом описываются условия, при которых ЭКО рассматривается в качестве процедуры приемлемой с точки зрения церковного сознания", - написал епископ Савва в понедельник в своем Telegram-канале.Он пояснил, что в 2000 году, когда была утверждена церковная позиция по ЭКО, фактически все без исключения процедуры экстракорпорального оплодотворения предполагали, для повышения шансов на успех, "заготовление" и уничтожение "избыточных" эмбрионов. Поэтому упомянутое утверждение из "Основ социальной концепции" "де факто воспринималось как полный запрет на ЭКО, хотя сказано было все же о другом". Со временем, отметил замуправделами патриархии, развитие науки сделало возможным проведение ЭКО с высокой вероятностью успеха без получения при этом "избыточных" эмбрионов.При этом архиерей констатировал, что в Церкви есть "принципиальные противники процедуры ЭКО, вне зависимости от каких-либо условий". Противники также полагают, что допущение Церковью одних вспомогательных репродуктивных технологий может привести к признанию и других на основании прецедентного принципа. Согласно их позиции, "допустимое ЭКО" - искусственно надуманное понятие, поскольку ЭКО невозможно выделить из развивающейся системы вспомогательных репродуктивных технологий, выводящей зачатие ребенка за рамки супружеских отношений.При этом, как подчеркнул Тутунов, общецерковная позиция в отношении суррогатного материнства остается прежней: оно "в любом случае рассматривается Церковью как неприемлемая практика".В проекте документа, в частности, обращается внимание на то, что "в каждом конкретном случае решение о применении ЭКО может быть оставлено на усмотрение духовника, который знает духовные силы семейной пары, способность супругов нести дальше крест бесчадия". "Супружеским парам, решающимся на ЭКО, следует осознавать, что при применении этого метода опасность рождения больного ребенка выше, чем при естественном зачатии. Супругам следует быть готовыми воспитывать любого ребенка, в том числе и ребенка-инвалида, появившегося на свет таким способом", - говорится в проекте.
https://ria.ru/20200923/eko-1577656076.html
https://ria.ru/20191206/1562075236.html
https://ria.ru/20200918/eko-1577449177.html
https://ria.ru/20200821/eko-1576099673.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151858/98/1518589860_310:0:1691:1036_1920x0_80_0_0_3712bc126631c4e21d7ec851afd9411f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

РПЦ вынесла на обсуждение проект документа об отношении к ЭКО

16:46 08.02.2021 (обновлено: 16:47 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОплодотворение яйцеклеток в лаборатории
Оплодотворение яйцеклеток в лаборатории - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Вынесенный на общецерковное обсуждение проект документа об отношении Русской православной церкви к вопросу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) указывает на допустимость методов ЭКО, исключающих получение "избыточных" эмбрионов и "намеренное убийство детей в зародыше", сообщил замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов).
Проект документа "Этические проблемы, связанные с методом экстракорпорального оплодотворения" опубликовали сайт РПЦ и еще ряд православных порталов с целью дискуссии. Сообщается, что текст направлен в епархии Русской православной церкви для получения отзывов. Комментарии будут собираться до 29 марта.
В "Основах социальной концепции" (ОСК), принятых Архиерейским собором РПЦ в 2000 году, отмечается, что "нравственно недопустимыми с православной точки зрения являются <…> все разновидности экстракорпорального (внетелесного) оплодотворения, предполагающие заготовление, консервацию и намеренное разрушение "избыточных" эмбрионов".
Таким образом, по словам епископа Саввы, концепцией "допускалось и допускается ЭКО при категорическом условии исключения образования в ходе процедуры "лишних" эмбрионов и последующего их уничтожения (то есть аборта, убийства зарожденных детей)".
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября 2020, 14:03Религия и мировоззрение
Патриаршая комиссия выступила против корректировки позиции РПЦ по ЭКО
"Однако в силу обстоятельств <...> буква ОСК была воспринята как полный запрет на ЭКО, что и транслировалось прихожанам едва ли не большинством священников. По этой причине, а также с учетом прогресса медицинских технологий, сейчас к обсуждению в церковном сообществе предлагается проект документа, в котором прямым текстом описываются условия, при которых ЭКО рассматривается в качестве процедуры приемлемой с точки зрения церковного сознания", - написал епископ Савва в понедельник в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что в 2000 году, когда была утверждена церковная позиция по ЭКО, фактически все без исключения процедуры экстракорпорального оплодотворения предполагали, для повышения шансов на успех, "заготовление" и уничтожение "избыточных" эмбрионов. Поэтому упомянутое утверждение из "Основ социальной концепции" "де факто воспринималось как полный запрет на ЭКО, хотя сказано было все же о другом". Со временем, отметил замуправделами патриархии, развитие науки сделало возможным проведение ЭКО с высокой вероятностью успеха без получения при этом "избыточных" эмбрионов.
В работе японских ученых, которая вызвала подозрения коллег, мышиным эмбрионам вводились стволовые клетки, полученные из обычных при помощи кислоты - РИА Новости, 1920, 06.12.2019
6 декабря 2019, 18:54Религия и мировоззрение
В РПЦ пояснили, почему выступают против суррогатного материнства и ЭКО
При этом архиерей констатировал, что в Церкви есть "принципиальные противники процедуры ЭКО, вне зависимости от каких-либо условий".
"В ходе подготовки документа стало ясно, что некоторые представители духовенства и мирян считают ЭКО в принципе недопустимым. <...> Утверждается, что ЭКО без заготовления "избыточных" эмбрионов на самом деле не практикуется. Главный же аргумент, что такая форма зарождения жизни не является естественной, что она происходит вне естественного хода брачного союза", - пояснил епископ.
Противники также полагают, что допущение Церковью одних вспомогательных репродуктивных технологий может привести к признанию и других на основании прецедентного принципа. Согласно их позиции, "допустимое ЭКО" - искусственно надуманное понятие, поскольку ЭКО невозможно выделить из развивающейся системы вспомогательных репродуктивных технологий, выводящей зачатие ребенка за рамки супружеских отношений.
Препарат с эмбрионом. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября 2020, 15:43Религия и мировоззрение
Движение "За жизнь!" высказалось по теме изменения позиции РПЦ по ЭКО
При этом, как подчеркнул Тутунов, общецерковная позиция в отношении суррогатного материнства остается прежней: оно "в любом случае рассматривается Церковью как неприемлемая практика".
В проекте документа, в частности, обращается внимание на то, что "в каждом конкретном случае решение о применении ЭКО может быть оставлено на усмотрение духовника, который знает духовные силы семейной пары, способность супругов нести дальше крест бесчадия".
"Супружеским парам, решающимся на ЭКО, следует осознавать, что при применении этого метода опасность рождения больного ребенка выше, чем при естественном зачатии. Супругам следует быть готовыми воспитывать любого ребенка, в том числе и ребенка-инвалида, появившегося на свет таким способом", - говорится в проекте.
Беременные женщины в очереди на осмотр в женской консультации - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа 2020, 15:49Религия и мировоззрение
РПЦ может разрешить некоторые варианты ЭКО для бездетных супругов
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02Фотоловушки в ЕАО запечатлели жизнь "президентских" тигров
05:45В ОНФ предложили способ защитить пенсионеров от мошенников
05:30Цена на Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с января 2020 года
04:35Bloomberg: в Twitter может появиться ряд платных услуг
04:23Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине
04:17В МЧС напомнили, чем грозит ложный вызов
04:15Эксперт объяснил, почему опасно указывать имя и фамилию в Сети
03:58Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы
03:45Инфекционист объяснил, почему взрослых нужно прививать раньше детей
03:36Инфекционист оценил сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
03:30В Раде объяснили страхом отказ Зеленского от российской вакцины
03:17Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности
03:14Аналитик предположил, когда мир сможет отказаться от доллара
03:09Биткоин трижды за несколько часов побил исторический рекорд
03:08В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни
02:53Захарова рассказала о двойственности заявлений испанских политиков
02:34Биткоин вновь побил исторический рекорд и превысил 46 тысяч долларов
02:29Названа самая частая ошибка, приводящая к острой боли в спине
02:27Посольство в Латвии прокомментировало запрет телеканала "Россия-РТР"
02:21РБК: в России могут разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги
Лента новостейМолния