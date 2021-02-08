https://ria.ru/20210208/biotekhnologii-1596546367.html

РПЦ вынесла на обсуждение проект документа об отношении к ЭКО

РПЦ вынесла на обсуждение проект документа об отношении к ЭКО

Вынесенный на общецерковное обсуждение проект документа об отношении Русской православной церкви к вопросу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) указывает на РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T16:46

2021-02-08T16:46

2021-02-08T16:47

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Вынесенный на общецерковное обсуждение проект документа об отношении Русской православной церкви к вопросу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) указывает на допустимость методов ЭКО, исключающих получение "избыточных" эмбрионов и "намеренное убийство детей в зародыше", сообщил замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов).Проект документа "Этические проблемы, связанные с методом экстракорпорального оплодотворения" опубликовали сайт РПЦ и еще ряд православных порталов с целью дискуссии. Сообщается, что текст направлен в епархии Русской православной церкви для получения отзывов. Комментарии будут собираться до 29 марта.В "Основах социальной концепции" (ОСК), принятых Архиерейским собором РПЦ в 2000 году, отмечается, что "нравственно недопустимыми с православной точки зрения являются <…> все разновидности экстракорпорального (внетелесного) оплодотворения, предполагающие заготовление, консервацию и намеренное разрушение "избыточных" эмбрионов".Таким образом, по словам епископа Саввы, концепцией "допускалось и допускается ЭКО при категорическом условии исключения образования в ходе процедуры "лишних" эмбрионов и последующего их уничтожения (то есть аборта, убийства зарожденных детей)"."Однако в силу обстоятельств <...> буква ОСК была воспринята как полный запрет на ЭКО, что и транслировалось прихожанам едва ли не большинством священников. По этой причине, а также с учетом прогресса медицинских технологий, сейчас к обсуждению в церковном сообществе предлагается проект документа, в котором прямым текстом описываются условия, при которых ЭКО рассматривается в качестве процедуры приемлемой с точки зрения церковного сознания", - написал епископ Савва в понедельник в своем Telegram-канале.Он пояснил, что в 2000 году, когда была утверждена церковная позиция по ЭКО, фактически все без исключения процедуры экстракорпорального оплодотворения предполагали, для повышения шансов на успех, "заготовление" и уничтожение "избыточных" эмбрионов. Поэтому упомянутое утверждение из "Основ социальной концепции" "де факто воспринималось как полный запрет на ЭКО, хотя сказано было все же о другом". Со временем, отметил замуправделами патриархии, развитие науки сделало возможным проведение ЭКО с высокой вероятностью успеха без получения при этом "избыточных" эмбрионов.При этом архиерей констатировал, что в Церкви есть "принципиальные противники процедуры ЭКО, вне зависимости от каких-либо условий". Противники также полагают, что допущение Церковью одних вспомогательных репродуктивных технологий может привести к признанию и других на основании прецедентного принципа. Согласно их позиции, "допустимое ЭКО" - искусственно надуманное понятие, поскольку ЭКО невозможно выделить из развивающейся системы вспомогательных репродуктивных технологий, выводящей зачатие ребенка за рамки супружеских отношений.При этом, как подчеркнул Тутунов, общецерковная позиция в отношении суррогатного материнства остается прежней: оно "в любом случае рассматривается Церковью как неприемлемая практика".В проекте документа, в частности, обращается внимание на то, что "в каждом конкретном случае решение о применении ЭКО может быть оставлено на усмотрение духовника, который знает духовные силы семейной пары, способность супругов нести дальше крест бесчадия". "Супружеским парам, решающимся на ЭКО, следует осознавать, что при применении этого метода опасность рождения больного ребенка выше, чем при естественном зачатии. Супругам следует быть готовыми воспитывать любого ребенка, в том числе и ребенка-инвалида, появившегося на свет таким способом", - говорится в проекте.

https://ria.ru/20200923/eko-1577656076.html

https://ria.ru/20191206/1562075236.html

https://ria.ru/20200918/eko-1577449177.html

https://ria.ru/20200821/eko-1576099673.html

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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь