https://ria.ru/20210208/bankrotstvo-1596448537.html

Страховщик "Спасские ворота-М" подал заявление о банкротстве

Страховщик "Спасские ворота-М" подал заявление о банкротстве

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Страховая группа "Спасские ворота-М" о собственном банкротстве, говорится в материалах картотеки... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T08:33

2021-02-08T08:33

2021-02-08T08:33

россия

центральный банк рф (цб рф)

спасские ворота

экономика

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Страховая группа "Спасские ворота-М" о собственном банкротстве, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.Заявление поступило в суд 5 февраля и к производству пока не принято. Сумма неисполненных обязательств компании в карточке дела пока не указана.Банк России в декабре отозвал у страховой компании лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования (ОМС). Как пояснял регулятор, страховщик нарушил требования инвестирования активов и порядок инвестирования собственных средств, "в результате чего величина не соответствующих требованиям… активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) страховщика, составляет более 20 процентов от величины собственных средств (капитала) страховщика".Банк России видит в этом угрозу правам и интересам застрахованных лиц и стабильности рынка ОМС.Как сообщил ЦБ, застрахованные лица вправе самостоятельно выбрать новую страховую медицинскую организацию и подать заявление. Если они не сделают этого, территориальный фонд ОМС сам отправит сведения о гражданах другим страховщикам. Те в течение трех дней проинформируют новых клиентов о необходимости оформить полис. Срок выдачи полиса не превышает 30 дней."Спасские ворота-М" работает на российском рынке медицинского страхования с 1992 года. Согласно данным на сайте страховщика, по состоянию на начало 2020 года суммарное количество застрахованных по ОМС в компании и ее филиалах составило более 3,3 миллиона человек.

https://ria.ru/20210129/oms-1595171118.html

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россия, центральный банк рф (цб рф), спасские ворота , экономика