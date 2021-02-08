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Страховщик "Спасские ворота-М" подал заявление о банкротстве
Страховщик "Спасские ворота-М" подал заявление о банкротстве
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Страховая группа "Спасские ворота-М" о собственном банкротстве, говорится в материалах картотеки... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T08:33
2021-02-08T08:33
россия
центральный банк рф (цб рф)
спасские ворота
экономика
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Страховая группа "Спасские ворота-М" о собственном банкротстве, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.Заявление поступило в суд 5 февраля и к производству пока не принято. Сумма неисполненных обязательств компании в карточке дела пока не указана.Банк России в декабре отозвал у страховой компании лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования (ОМС). Как пояснял регулятор, страховщик нарушил требования инвестирования активов и порядок инвестирования собственных средств, "в результате чего величина не соответствующих требованиям… активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) страховщика, составляет более 20 процентов от величины собственных средств (капитала) страховщика".Банк России видит в этом угрозу правам и интересам застрахованных лиц и стабильности рынка ОМС.Как сообщил ЦБ, застрахованные лица вправе самостоятельно выбрать новую страховую медицинскую организацию и подать заявление. Если они не сделают этого, территориальный фонд ОМС сам отправит сведения о гражданах другим страховщикам. Те в течение трех дней проинформируют новых клиентов о необходимости оформить полис. Срок выдачи полиса не превышает 30 дней."Спасские ворота-М" работает на российском рынке медицинского страхования с 1992 года. Согласно данным на сайте страховщика, по состоянию на начало 2020 года суммарное количество застрахованных по ОМС в компании и ее филиалах составило более 3,3 миллиона человек.
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россия, центральный банк рф (цб рф), спасские ворота , экономика

Страховщик "Спасские ворота-М" подал заявление о банкротстве

08:33 08.02.2021
 
© РИА Новости / Андрей ВолковАрбитражный суд Москвы
Арбитражный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Андрей Волков
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Страховая группа "Спасские ворота-М" о собственном банкротстве, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.
Заявление поступило в суд 5 февраля и к производству пока не принято. Сумма неисполненных обязательств компании в карточке дела пока не указана.
Банк России в декабре отозвал у страховой компании лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования (ОМС). Как пояснял регулятор, страховщик нарушил требования инвестирования активов и порядок инвестирования собственных средств, "в результате чего величина не соответствующих требованиям… активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) страховщика, составляет более 20 процентов от величины собственных средств (капитала) страховщика".
Банк России видит в этом угрозу правам и интересам застрахованных лиц и стабильности рынка ОМС.
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Как сообщил ЦБ, застрахованные лица вправе самостоятельно выбрать новую страховую медицинскую организацию и подать заявление. Если они не сделают этого, территориальный фонд ОМС сам отправит сведения о гражданах другим страховщикам. Те в течение трех дней проинформируют новых клиентов о необходимости оформить полис. Срок выдачи полиса не превышает 30 дней.
"Спасские ворота-М" работает на российском рынке медицинского страхования с 1992 года. Согласно данным на сайте страховщика, по состоянию на начало 2020 года суммарное количество застрахованных по ОМС в компании и ее филиалах составило более 3,3 миллиона человек.
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Спасские воротаЭкономика
 
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