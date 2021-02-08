https://ria.ru/20210208/avtobus-1596484039.html
В Новосибирске мужчина погиб, попав под колеса автобуса на остановке
В Новосибирске мужчина погиб, попав под колеса автобуса на остановке
Мужчина упал под колеса подъезжающего автобуса на остановке в Новосибирске и погиб от полученных травм, сообщает группа пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T12:19
2021-02-08T12:19
2021-02-08T13:39
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 8 фев – РИА Новости. Мужчина упал под колеса подъезжающего автобуса на остановке в Новосибирске и погиб от полученных травм, сообщает группа пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску.В ГИБДД пояснили, что мужчина стоял на остановке и упал под колеса подходящего автобуса, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего уточняются.
https://ria.ru/20210208/voditel-1596479327.html
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новосибирск, происшествия