https://ria.ru/20210208/avtobus-1596484039.html

В Новосибирске мужчина погиб, попав под колеса автобуса на остановке

В Новосибирске мужчина погиб, попав под колеса автобуса на остановке

Мужчина упал под колеса подъезжающего автобуса на остановке в Новосибирске и погиб от полученных травм, сообщает группа пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T12:19

2021-02-08T12:19

2021-02-08T13:39

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 8 фев – РИА Новости. Мужчина упал под колеса подъезжающего автобуса на остановке в Новосибирске и погиб от полученных травм, сообщает группа пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску.В ГИБДД пояснили, что мужчина стоял на остановке и упал под колеса подходящего автобуса, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего уточняются.

https://ria.ru/20210208/voditel-1596479327.html

новосибирск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, происшествия