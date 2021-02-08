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В Новосибирске мужчина погиб, попав под колеса автобуса на остановке
В Новосибирске мужчина погиб, попав под колеса автобуса на остановке
Мужчина упал под колеса подъезжающего автобуса на остановке в Новосибирске и погиб от полученных травм, сообщает группа пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску. РИА Новости, 08.02.2021
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новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 8 фев – РИА Новости. Мужчина упал под колеса подъезжающего автобуса на остановке в Новосибирске и погиб от полученных травм, сообщает группа пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску.В ГИБДД пояснили, что мужчина стоял на остановке и упал под колеса подходящего автобуса, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего уточняются.
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новосибирск, происшествия

В Новосибирске мужчина погиб, попав под колеса автобуса на остановке

12:19 08.02.2021 (обновлено: 13:39 08.02.2021)
 
© Фото : ГИБДД по НовосибирскуМужчина поскользнулся и умер под колесами автобуса на остановке "Калининский универмаг" в Новосибирске
Мужчина поскользнулся и умер под колесами автобуса на остановке Калининский универмаг в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Фото : ГИБДД по Новосибирску
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НОВОСИБИРСК, 8 фев – РИА Новости. Мужчина упал под колеса подъезжающего автобуса на остановке в Новосибирске и погиб от полученных травм, сообщает группа пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску.
"В 14.07 (10.07 мск) на территории Калининского района водитель 1973 года рождения на автобусе Нефаз (маршрут №34), подъезжая к остановке общественного транспорта "Калининский универмаг" для посадки и высадки пассажиров, совершил наезд на пешехода", - говорится в сообщении.
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В ГИБДД пояснили, что мужчина стоял на остановке и упал под колеса подходящего автобуса, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего уточняются.
 
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