В Югре четыре человека пострадали в массовом ДТП
08:38 08.02.2021 (обновлено: 09:00 08.02.2021)
© Фото : Пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому районуНа месте ДТП на 59 километре дороги Сургут - Нефтеюганск
© Фото : Пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 фев - РИА Новости. Четыре человека, в том числе подросток, пострадали в ДТП с участием четырех легковых автомобилей на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД по Сургутскому району.
Авария произошла вечером в воскресенье на 59-м километре автодороги Сургут - Нефтеюганск. По предварительной информации, водитель за рулем Ауди Q7 выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с машиной Great Wall, и от удара одну из легковушек отбросило на Ford Focus, который затем въехал в ВАЗ-21118.
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"В результате ДТП пассажиры автомашины Ford Focus, девочка 2005 года рождения, две женщины... и пассажирка 1968 года рождения автомашины ВАЗ-21118 получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение города Сургут", - говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП, добавили в ведомстве.