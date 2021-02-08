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В Югре четыре человека пострадали в массовом ДТП
В Югре четыре человека пострадали в массовом ДТП
Четыре человека, в том числе подросток, пострадали в ДТП с участием четырех легковых автомобилей на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T08:38
2021-02-08T09:00
focus
ханты-мансийский автономный округ
ford motor
сургут
нефтеюганск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 фев - РИА Новости. Четыре человека, в том числе подросток, пострадали в ДТП с участием четырех легковых автомобилей на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД по Сургутскому району.Авария произошла вечером в воскресенье на 59-м километре автодороги Сургут - Нефтеюганск. По предварительной информации, водитель за рулем Ауди Q7 выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с машиной Great Wall, и от удара одну из легковушек отбросило на Ford Focus, который затем въехал в ВАЗ-21118.Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210206/dtp-1596337895.html
ханты-мансийский автономный округ
сургут
нефтеюганск
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focus, ханты-мансийский автономный округ, ford motor, сургут, нефтеюганск, происшествия

В Югре четыре человека пострадали в массовом ДТП

08:38 08.02.2021 (обновлено: 09:00 08.02.2021)
 
© Фото : Пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому районуНа месте ДТП на 59 километре дороги Сургут - Нефтеюганск
На месте ДТП на 59 километре дороги Сургут - Нефтеюганск - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Фото : Пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 фев - РИА Новости. Четыре человека, в том числе подросток, пострадали в ДТП с участием четырех легковых автомобилей на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД по Сургутскому району.
Авария произошла вечером в воскресенье на 59-м километре автодороги Сургут - Нефтеюганск. По предварительной информации, водитель за рулем Ауди Q7 выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с машиной Great Wall, и от удара одну из легковушек отбросило на Ford Focus, который затем въехал в ВАЗ-21118.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 20:45
В Свердловской области в ДТП погибли пять человек
"В результате ДТП пассажиры автомашины Ford Focus, девочка 2005 года рождения, две женщины... и пассажирка 1968 года рождения автомашины ВАЗ-21118 получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение города Сургут", - говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП, добавили в ведомстве.
 
FocusХанты-Мансийский автономный округFord MotorСургутНефтеюганскПроисшествия
 
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