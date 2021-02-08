https://ria.ru/20210208/avariya-1596449017.html

В Югре четыре человека пострадали в массовом ДТП

В Югре четыре человека пострадали в массовом ДТП

Четыре человека, в том числе подросток, пострадали в ДТП с участием четырех легковых автомобилей на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T08:38

2021-02-08T08:38

2021-02-08T09:00

focus

ханты-мансийский автономный округ

ford motor

сургут

нефтеюганск

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 фев - РИА Новости. Четыре человека, в том числе подросток, пострадали в ДТП с участием четырех легковых автомобилей на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД по Сургутскому району.Авария произошла вечером в воскресенье на 59-м километре автодороги Сургут - Нефтеюганск. По предварительной информации, водитель за рулем Ауди Q7 выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с машиной Great Wall, и от удара одну из легковушек отбросило на Ford Focus, который затем въехал в ВАЗ-21118.Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210206/dtp-1596337895.html

ханты-мансийский автономный округ

сургут

нефтеюганск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

focus, ханты-мансийский автономный округ, ford motor, сургут, нефтеюганск, происшествия