https://ria.ru/20210208/afon-1596488132.html

Паломникам запретили въезд на Афон до 28 февраля из-за коронавируса

Паломникам запретили въезд на Афон до 28 февраля из-за коронавируса

Решением вице-губернатора Афона запрет на все паломнические посещения Святой Горы в связи с пандемией коронавируса продлен до 28 февраля 2021 года, а все... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T12:34

2021-02-08T12:34

2021-02-08T12:34

религия и мировоззрение

константинопольский патриархат

афон (гора)

новости - религия и мировоззрение

греция

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АФИНЫ, 8 фев - РИА Новости. Решением вице-губернатора Афона запрет на все паломнические посещения Святой Горы в связи с пандемией коронавируса продлен до 28 февраля 2021 года, а все въезжающие на Афон должны пройти профилактические проверки в портах, сообщила служба информации и общественной дипломатии МИД Греции.Согласно решению, все монахи, государственные чиновники и рабочие перед посадкой на суда должны в порту пройти тест на коронавирус. Если результат положительный, им запрещен въезд в святое место.Святая Гора Афон - полуостров в северо-восточной Греции - является особой самоуправляемой административной единицей в составе Греческого государства с центром в городе Карея. Это одно из главных мест паломничества в православном мире, сохранившее в неизменном виде древний монашеский уклад. Юрисдикционно афонская монашеская "республика" относится к Константинопольскому патриархату. Несмотря на это, она имеет фактически полную административную независимость от Константинополя и внутреннюю самостоятельность.Решения о запрете на посещение монастырей Афонской монашеской республики и меры профилактики в связи с пандемией определяются губернатором Афона после предварительного уведомления святого сообщества. Губернатор определяет количество ежедневных посетителей.

https://ria.ru/20200422/1570396089.html

афон (гора)

греция

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константинопольский патриархат, афон (гора), новости - религия и мировоззрение, греция