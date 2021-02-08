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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210208/afon-1596488132.html
Паломникам запретили въезд на Афон до 28 февраля из-за коронавируса
Паломникам запретили въезд на Афон до 28 февраля из-за коронавируса
Решением вице-губернатора Афона запрет на все паломнические посещения Святой Горы в связи с пандемией коронавируса продлен до 28 февраля 2021 года, а все... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T12:34
2021-02-08T12:34
религия и мировоззрение
константинопольский патриархат
афон (гора)
новости - религия и мировоззрение
греция
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АФИНЫ, 8 фев - РИА Новости. Решением вице-губернатора Афона запрет на все паломнические посещения Святой Горы в связи с пандемией коронавируса продлен до 28 февраля 2021 года, а все въезжающие на Афон должны пройти профилактические проверки в портах, сообщила служба информации и общественной дипломатии МИД Греции.Согласно решению, все монахи, государственные чиновники и рабочие перед посадкой на суда должны в порту пройти тест на коронавирус. Если результат положительный, им запрещен въезд в святое место.Святая Гора Афон - полуостров в северо-восточной Греции - является особой самоуправляемой административной единицей в составе Греческого государства с центром в городе Карея. Это одно из главных мест паломничества в православном мире, сохранившее в неизменном виде древний монашеский уклад. Юрисдикционно афонская монашеская "республика" относится к Константинопольскому патриархату. Несмотря на это, она имеет фактически полную административную независимость от Константинополя и внутреннюю самостоятельность.Решения о запрете на посещение монастырей Афонской монашеской республики и меры профилактики в связи с пандемией определяются губернатором Афона после предварительного уведомления святого сообщества. Губернатор определяет количество ежедневных посетителей.
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константинопольский патриархат, афон (гора), новости - религия и мировоззрение, греция

Паломникам запретили въезд на Афон до 28 февраля из-за коронавируса

12:34 08.02.2021
 
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкВид на Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь в Новом Афоне на побережье Черного моря
Вид на Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь в Новом Афоне на побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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АФИНЫ, 8 фев - РИА Новости. Решением вице-губернатора Афона запрет на все паломнические посещения Святой Горы в связи с пандемией коронавируса продлен до 28 февраля 2021 года, а все въезжающие на Афон должны пройти профилактические проверки в портах, сообщила служба информации и общественной дипломатии МИД Греции.
Согласно решению, все монахи, государственные чиновники и рабочие перед посадкой на суда должны в порту пройти тест на коронавирус. Если результат положительный, им запрещен въезд в святое место.
Иверский монастырь на горе Афон - РИА Новости, 1920, 22.04.2020
22 апреля 2020, 10:55Распространение коронавируса
На Афоне продлили запрет на прием паломников из-за коронавируса
Святая Гора Афон - полуостров в северо-восточной Греции - является особой самоуправляемой административной единицей в составе Греческого государства с центром в городе Карея. Это одно из главных мест паломничества в православном мире, сохранившее в неизменном виде древний монашеский уклад. Юрисдикционно афонская монашеская "республика" относится к Константинопольскому патриархату. Несмотря на это, она имеет фактически полную административную независимость от Константинополя и внутреннюю самостоятельность.
Решения о запрете на посещение монастырей Афонской монашеской республики и меры профилактики в связи с пандемией определяются губернатором Афона после предварительного уведомления святого сообщества. Губернатор определяет количество ежедневных посетителей.
 
Религия и мировоззрениеКонстантинопольский патриархатАфон (гора)Новости - Религия и мировоззрениеГреция
 
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