https://ria.ru/20210207/zhurnalistka-1596426813.html

СБУ может завести уголовное дело против журналистки Березовской

СБУ может завести уголовное дело против журналистки Березовской

СБУ может завести уголовное дело против украинской журналистки Алены Березовской из-за вопроса, который она задала главе политсовета партии "Оппозиционная... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T21:47

2021-02-07T21:47

2021-02-07T22:24

тарас козак

владимир зеленский

киев

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

алена березовская

служба безопасности украины

украина

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. СБУ может завести уголовное дело против украинской журналистки Алены Березовской из-за вопроса, который она задала главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку во время интервью для телеканала RT.Ранее Березовская спросила политика, не считает ли он, что "для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче".Как рассказала РИА Новости сама журналистка, в связи с этим украинская Служба безопасности начала проверку."Насколько я понимаю, может быть, даже будет возбуждено уголовное дело", — заявила она.По данным СМИ, ранее Березовская работала на украинском портале Obozrevatel, а после 2013 года переехала в Россию и стала главным редактором сайта "Украина.ру".Во вторник вечером украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которое на пять лет накладывает санкции на телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также владеющего ими депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака. Этих оппозиционных вещателей на Украине ассоциируют с Медведчуком. В самой партии это решение осудили, назвав его проявлением диктатуры и ущемлением свободы слова. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube.В перечне ограничений для каналов — блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.Помимо этого, на Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали Первый канал, "Россия 24", "Звезда", РЕН ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимым наступлением на свободу СМИ.

https://ria.ru/20210206/pushkov-1596263349.html

https://ria.ru/20210205/sbu-1596225880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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